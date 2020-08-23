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مرأة

طريقة جديدة لعمل أرز مقلي بالأناناس.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:02 ص
أرز بالأناناس
أرز بالأناناس
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة ومبتكرة لعمل أرز مقلي بالأناناس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.

مقادير أرز مقلي بالأناناس:

2 كوب أرز جاسمين  مطهو
2 و نصف كوب بسلة بالجزر  + ذرة حلوة +فاصوليا خضراء مسلوقين
4 كوب اناناس مفروم
بصلة مفرومة
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
5 أوراك دجاج  مخلية
4 ملعقة كبيرة صويا صوص
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة زيت سمسم لتتبيلة الدجاج
1 ملعقة صغيرة صويا صوص
2 ملعقة صغيرة نشا.

طريقة تحضير أرز مقلي بالأناناس:

* يسخن الزيت ثم تضاف الفراخ والبصل والثوم والصويا صوص الملح والفلفل

* تترك على النار مع التقليب حتى تمام الطهي

* يضاف الخضار والأناناس ونقلب

* يضاف صوص الصويا ثم يضاف الأرز ونقلب

للصوص

* تخلط جميع المكونات معا مع ½ كوب زبدة 

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