طريقة جديدة لعمل أرز مقلي بالأناناس.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة ومبتكرة لعمل أرز مقلي بالأناناس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.
2 كوب أرز جاسمين مطهو
2 و نصف كوب بسلة بالجزر + ذرة حلوة +فاصوليا خضراء مسلوقين
4 كوب اناناس مفروم
بصلة مفرومة
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
5 أوراك دجاج مخلية
4 ملعقة كبيرة صويا صوص
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة زيت سمسم لتتبيلة الدجاج
1 ملعقة صغيرة صويا صوص
2 ملعقة صغيرة نشا.
طريقة تحضير أرز مقلي بالأناناس:
* يسخن الزيت ثم تضاف الفراخ والبصل والثوم والصويا صوص الملح والفلفل
* تترك على النار مع التقليب حتى تمام الطهي
* يضاف الخضار والأناناس ونقلب
* يضاف صوص الصويا ثم يضاف الأرز ونقلب
للصوص
* تخلط جميع المكونات معا مع ½ كوب زبدة