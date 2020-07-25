اكلة لذيذة .. طريقة جديدة لعمل أرز بسمتي بخاري باللحم الضاني

تعد اللحمة الضانى من اشهر الاطعمة التى تتواجد في معظم بيوت المسلمين فى عيد الاضحى ولكن البعض يرغب فى تنوع الاطباق وتقديم اصناف غير تقليدية.





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نعرض لكم طريقة جديدة لعمل اكلة لذيذة ببواقى الكتف الضانى وهى ارز بسمتى بخارى باللحم الضانى للشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخ ونص على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير أرز بسمتي بخاري باللحم الضاني

كوب أرز بسمتي

بواقى الكتف الضانى

70 جرام زبدة

ربع كوب زيت

نصف كوب بصل مفري

2 فص ثوم شرائح

عود قرفة خشب

4 ورق لورا

2 ليمون مجفف

2 ملعقة كبيرة عصفر

ملح فلفل أسود

ملعقة صغيرة

قرنفل حب

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة حبهان





طريقة عمل أرز بسمتي بخاري باللحم الضاني

* ضعى الأرز في الماء لمدة ساعتين.





* سخنى الزيت ثم البصل والثوم والتوابل وحمريهم قليلًا





* أضيفى الماء ثم الأرز وقلبي جيدا ثم قطع اللحم والملح ويغطى حتى النضج



