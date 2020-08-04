طريقة عمل أرز معمر بأسهل الخطوات.. فيديو

مقادير أرز معمر:

ارز

بصل

مرقة

لبن

كريمة

قشطة بلدي

سمنة بلدي

ملح وفلفل

زبيب





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طريقة تحضير أرز معمر:





-يشوح البصل والزبيب في السمنة

-يرفع اللبن مع المرقة على النار مع ملح وفلفل

- ويضاف لها الكريمة وتترك حتى الغليان

- يخلط الأرز مع البصل والزبيب

-ويوضع الأرز في البايركس

-ويضاف له المرقة باللبن والكريمة

- وتوضع القشطة على الوجه

-ويدخل البايركس الفرن حتى تمام الطهي

-ويقدم ساخنا







