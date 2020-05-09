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طريقة عمل أرز معمر بالفراخ للشيف شربيني

السبت 09/مايو/2020 - 10:07 م
طريقة عمل أرز معمر
طريقة عمل أرز معمر بالفراخ للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل ارز معمر بصدور الفراخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير ارز معمر بصدور الفراخ:

صدور فراخ قطع صغيرة
أرز
بصل 
ثوم 
اعشاب 
لبن 
كريمة 
رشة سكر
 قشطة 
ملح وفلفل
 قرفة 
جوز الطيب
 سمنة 

طريقة عمل ارز معمر بصدور الفراخ:

*  ضعي الارز و السمنة في بولة وقلبي جيدا، اضيفي التوابل "ملح وجوزة الطيب وفلفل " على الارز وفى نفس الوقت ضعى اناء اللبن على النار حتى يسخن.

*  ضعى طاسة بها سمنه على النار وحمرى البصل ثم اضيفي الدجاج ورشة قرفة والمرقة والاعشاب وملح وفلفل حسب الرغبة.

*  ضعي الارز في طاجن وبعد ذلك قطع الفراخ بعد تحميرها وفي النهاية اللبن والكريمة والقشطة وادخليها فرن ساخن حتى ينضج الارز المعمر.

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