طريقة عمل أرز معمر بالفراخ للشيف شربيني

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مقادير ارز معمر بصدور الفراخ





صدور فراخ قطع صغيرة

أرز

بصل

ثوم

اعشاب

لبن

كريمة

رشة سكر

قشطة

ملح وفلفل

قرفة

جوز الطيب

سمنة





طريقة عمل ارز معمر بصدور الفراخ:





* ضعي الارز و السمنة في بولة وقلبي جيدا، اضيفي التوابل "ملح وجوزة الطيب وفلفل " على الارز وفى نفس الوقت ضعى اناء اللبن على النار حتى يسخن.





* ضعى طاسة بها سمنه على النار وحمرى البصل ثم اضيفي الدجاج ورشة قرفة والمرقة والاعشاب وملح وفلفل حسب الرغبة.





* ضعي الارز في طاجن وبعد ذلك قطع الفراخ بعد تحميرها وفي النهاية اللبن والكريمة والقشطة وادخليها فرن ساخن حتى ينضج الارز المعمر.



