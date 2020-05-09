طريقة عمل أرز معمر بالفراخ للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل ارز معمر بصدور الفراخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير ارز معمر بصدور الفراخ:
صدور فراخ قطع صغيرة
أرز
بصل
ثوم
اعشاب
لبن
كريمة
رشة سكر
قشطة
ملح وفلفل
قرفة
جوز الطيب
سمنة
طريقة عمل ارز معمر بصدور الفراخ:
* ضعي الارز و السمنة في بولة وقلبي جيدا، اضيفي التوابل "ملح وجوزة الطيب وفلفل " على الارز وفى نفس الوقت ضعى اناء اللبن على النار حتى يسخن.
* ضعى طاسة بها سمنه على النار وحمرى البصل ثم اضيفي الدجاج ورشة قرفة والمرقة والاعشاب وملح وفلفل حسب الرغبة.
* ضعي الارز في طاجن وبعد ذلك قطع الفراخ بعد تحميرها وفي النهاية اللبن والكريمة والقشطة وادخليها فرن ساخن حتى ينضج الارز المعمر.