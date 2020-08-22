وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي

سلمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى التى نظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب وذلك بمسرح الجمهورية وبحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا واعضاء لجنة التحكيم الذين كرمتهم وزيرة الثقافة وهم ‬ الدكتور مصطفى محمد ( رئيسا ) ، وعضوية كل من الموسيقار الكبير هانى شنودة، الدكتورة إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع والفنان الدكتور أحمد إبراهيم‪ .





وقالت عبد الدايم إن الدورات المتتالية لمسابقة الصوت الذهبى اكدت ثراء وخصوبة التربة الابداعية فى مصر.





واشارت إلى ان اكتشاف ورعاية المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية يعمل على خلق جيل جديد من المبدعين القادرين على إستعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن.





وأشادت بالمتنافسين الذين اظهروا مستوى فنى مميز ، مؤكدة أن التصفيات شهدت مشاركات متعددة لمجموعة من الواعدين من مختلف المحافظات مما يجسد السعى المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية بإعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة .





وجاءت نتائج المسابقة كالتالى حيث فاز بالمركز الاول محمد أحمد أحمد ( بورسعيد ) ، المركز الثانى اسماء عبده أحمد ( الدقهلية ) ، المركز الثالث محمد على صبري ( المنيا ) ، المركز الرابع كريم حراجي أحمد ( الاقصر ) ، المركز الخامس رحمة ضاحي ابو الحمد ( القليوبية ) ، المركز السادس محمد طارق مصطفي ( الإسكندرية ) ، المركز السابع إسلام محمد فاروق ( اسيوط ) ، المركز الثامن عبدالله محمد لبيب ( القاهرة ) ، المركز التاسع مازن حلمي السيد ( الجيزة ) ، المركز العاشر فرح السيد عمرو ( الإسكندرية ) ، كما قررت لجنة التحكيم منح شهادات المشاركة المتميزة لكل من ابراهيم محمد إسماعيل ( شمال سيناء ) ، دينا ساهر لطفي ( الجيزة ) ، أحمد صبحي أحمد ( البحيرة ) ، مصطفى حنفي صلاح ( الإسكندرية ) ، أحمد محمد سعد ( الجيزة ) .





وكان الحفل قد تضمن مجموعة من الاعمال الغنائية من زمن الفن الجميل اداها باقتدار الأصوات الشابة الفائزة بجوائز المسابقة .



