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حوادث

حبس المتهم بقتل سيدة وإصابة أخرى وطفل خلال عزال عروسة في كرداسة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:21 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة كرداسة ومركز امبابة بحبس عامل متهم بإطلاق النيران من بندقية خرطوش في "عزال عروسة" بكرداسة مما أدي إلي مقتل سيدة واصابة اخرى وطفل. 

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ للمجني عليها والإصابة الخطأ لآخرين وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .

وكان اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بمصرع سيدة وإصابة أخرى وطفل أثناء الاحتفال بنقل اثاث لشقة عروسة.

وانتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من الفحص والتحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، وتبين انه اثناء نقل عزال عروسة في كرداسة؛ اخرج احد المعازيم بندقية خرطوش، اطلق منها عدة اعيرة نارية، اصابت احداها سيدة فأردتها قتيلة في الحال اثر اصابتها برش خرطوش. 

وأضافت التحريات أن رش الخرطوش أصاب سيدة اخرى وطفل باصابات سطحية، تمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة. 

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.
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