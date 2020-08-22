حبس المتهم بقتل سيدة وإصابة أخرى وطفل خلال عزال عروسة في كرداسة





ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ للمجني عليها والإصابة الخطأ لآخرين وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .





وكان اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بمصرع سيدة وإصابة أخرى وطفل أثناء الاحتفال بنقل اثاث لشقة عروسة.





وانتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من الفحص والتحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر ، وتبين انه اثناء نقل عزال عروسة في كرداسة؛ اخرج احد المعازيم بندقية خرطوش، اطلق منها عدة اعيرة نارية ، اصابت احداها سيدة فأ ردتها قتيلة في الحال اثر اصابتها برش خرطوش.





وأضافت التحريات أن رش الخرطوش أصاب سيدة اخرى وطفل باصابات سطحية، تمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.





وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.