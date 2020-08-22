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اقتصاد

غدًا.. الحكومة تقترض 19 مليار جنيه من البنوك.. اعرف السبب

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:52 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية، صباح غد " الأحد"، أذون خزانة أَجَلَيْ 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية.

وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري، للقيام بصفقة في صورة اقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية في صورة آجال الخزانة.


وذكر التقرير إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه وكذلك أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري مبلغ 48 مليار جنيه،  الافتراض من الجهاز المصرفي في صورة أذون وسندات الخزانة العامة،عبر 3 عطاءات دورية.

ومع طرح الوزارة غدا أجلي الخزانة بـ19 مليار جنيه؛ سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 29 مليار جنيه خلال الإثنين والخميس المقبلين.
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