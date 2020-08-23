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مهاب مميش: البحر عشقي والبحرية بيتي .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:04 ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
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حمزة شعيب
كشف الفريق مهاب مميش،  مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، كواليس نشأته وكيفية التحاقه بالكلية البحرية.

وذكر مميش خلال حواره ببرنامج "إبن مصر" والمذاع عبر قناة " المحور"، صفات القبطان المثالي، قائلا:" أهم مايميز القبطان أن يحبه من حوله فهم سبب نجاحه".

وتابع:" إذا أحب طاقم العمل القائد سيعملون معه بكل قوة وهو عكس ما يحدث في حالة   الكره والتى تجبر العاملين على أن يؤدوا بأي صورة روتينية دون إجتهاد او إخلاص".

وقال: "القوات البحرية هى بيتي العسكري الثاني وتعلمت الإنضباط والعمل بحب داخل القوات البحرية".

وفيما يتعلق بحياته الشخصية، قال:" إلتحقت بالكلية البحرية وأنا عمري 17 عام، وأحلت للتقاعد وانا عمري 64 سنة، مردفا: "البحر عشقي وحياتى وهذا يرجع لنشأتى في مدينة الإسكندرية".

وأردف:" تعلمت من البحر الصبر وقوة التحمل، وإرتباطي بالقوات البحرية علمنى الإصرار على تنفيذ المهمة".
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