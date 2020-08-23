مهاب مميش: البحر عشقي والبحرية بيتي .. فيديو

كشف الفريق مهاب مميش ، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، كواليس نشأته وكيفية التحاقه بالكلية البحرية.





وذكر مميش خلال حواره ببرنامج "إبن مصر" والمذاع عبر قناة " المحور"، صفات القبطان المثالي، قائلا:" أهم مايميز القبطان أن يحبه من حوله فهم سبب نجاحه".





وتابع:" إذا أحب طاقم العمل القائد سيعملون معه بكل قوة وهو عكس ما يحدث في حالة الكره والتى تجبر العاملين على أن يؤدوا بأي صورة روتينية دون إجتهاد او إخلاص".





وقال: "القوات البحرية هى بيتي العسكري الثاني وتعلمت الإنضباط والعمل بحب داخل القوات البحرية".





وفيما يتعلق بحياته الشخصية، قال:" إلتحقت بالكلية البحرية وأنا عمري 17 عام، وأحلت للتقاعد وانا عمري 64 سنة، مردفا: "البحر عشقي وحياتى وهذا يرجع لنشأتى في مدينة الإسكندرية".





وأردف:" تعلمت من البحر الصبر وقوة التحمل، وإرتباطي بالقوات البحرية علمنى الإصرار على تنفيذ المهمة".