منها الحصبة والفيروسات.. احترسوا من أسباب تورم اللوزتين

التهاب اللوزتين، ما الأسباب والمضاعفات والعلاج، فمن الممكن أن تسبب الالتهابات الفيروسية والبكتيرية ، مثل التهاب اللوزتين والتهاب الحلق، تورم اللوزتين.. تزول العديد من أنواع العدوى من تلقاء نفسها ، ولكن الالتهابات البكتيرية الشديدة قد تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية.





كشف موقع mediacl news today، عن الأسباب الشائعة وعلاج تورم اللوزتين ومتى يجب زيارة الطبيب.







الأسباب

يمكن أن تسبب بعض الالتهابات الفيروسية والبكتيرية تورم اللوزتين. يشمل:

التهاب اللوزتين الحاد

يمكن للفيروسات والبكتيريا أن تصيب اللوزتين ، مما قد يسبب تورمًا وإفرازات - طبقة رمادية تغطي اللوزتين. ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الصداع ، الحمى ، التعب ، رائحة الفم الكريهة ، وفقدان الشهية. قد يعاني الشخص من تورم في جانب واحد فقط من الحلق إذا أصيب لوزة واحدة فقط.

يمكن للناس تناول المضادات الحيوية لعلاج عدوى التهاب اللوزتين الجرثومية الشديدة. ومع ذلك ، إذا أصيبوا بالتهاب اللوزتين أكثر من خمس مرات في السنة ، فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين.

يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين ، في تخفيف الأعراض ، بما في ذلك الصداع والتهاب الحلق والحمى ، حتى تختفي العدوى.

التهاب الحلق

يمكن للعقدية المقيحة أن تصيب الحلق وتتسبب في تضخم اللوزتين والتهابها. قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى ، مثل الصداع وآلام المعدة.

يعالج الأطباء الحالات الشديدة من التهاب الحلق بالمضادات الحيوية - عادةً البنسلين أو الأموكسيسيلين - ولكن العلاجات البديلة متاحة للأشخاص الذين لديهم حساسية من هذه المضادات الحيوية.

يمكن للفيروسات أيضًا أن تسبب التهاب الحلق العقدي مع أعراض مصاحبة مختلفة قليلًا ، بما في ذلك السعال وسيلان الأنف وتقرحات الفم.

الفيروسات الغدية

في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) علما بأن عدة أنواع من الفيروسات الغدية تسبب التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك نزلات البرد و الالتهاب الرئوي ، و التهاب الشعب الهوائية .

قد تسبب الفيروسات الغدية أيضًا عدوى متكررة في اللوزتين لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، على الرغم من أن هذه العدوى قد لا تظهر دائمًا مع الأعراض. نظرًا لأن معظم الفيروسات الغدية خفيفة ، لا يحتاج الأشخاص عادةً إلى العلاج ، وقد يختفي الفيروس من تلقاء نفسه.

فيروس ابشتاين بار

تشمل أعراض عدوى فيروس إبشتاين بار ، مثل عدد كريات الدم البيضاء ، تورم اللوزتين ، والحمى ، والتعب ، والطفح الجلدي. يتعافى البالغون والمراهقون عادةً في غضون 2-4 أسابيع ، ولكن في بعض الحالات ، قد تستمر الأعراض مثل التعب لعدة أسابيع أو شهور.

لا يوجد لقاح ضد فيروس ابشتاين بار. ومع ذلك ، نظرًا لأن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال تبادل سوائل الجسم ، وخاصة اللعاب ، يمكن للناس في كثير من الأحيان تجنبه عن طريق الحفاظ على مسافة من الأشخاص المصابين بالفيروس وعدم مشاركة فرش الأسنان والمشروبات معهم.

بمجرد إصابة الشخص بالفيروس ، سيبقى في الجسم في حالة غير نشطة ولكن قد ينشط في أوقات معينة من حياته.

الانفلونزا

انفلونزا قد تسبب تورم اللوزتين وأعراض أخرى، مثل السعال، والتهاب الحلق، آلام في الجسم، وفي بعض الحالات، والحمى. قد تظهر الأعراض فجأة. يمكن أن تشمل مضاعفات الإنفلونزا الالتهاب الرئوي ، لذلك من المهم أن يتصل الناس بطبيبهم إذا لم تتحسن الأعراض بعد أسبوع.

مرض الحصبة

قد يتسبب فيروس الحصبة في تورم اللوزتين ، وارتفاع في درجة الحرارة ، وسعال ، وبقع بيضاء صغيرة في داخل الفم ، تظهر عادةً بعد يومين إلى ثلاثة أيام من بدء الأعراض.

تشمل الأعراض الأخرى ظهور طفح جلدي على الوجه وأعلى الرقبة. الأطفال الذين لم يتلقوا لقاحًا ضد الحصبة هم الأكثر عرضة للإصابة بها والإصابة بمضاعفات. إذا اعتقد أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أن طفلهم مصاب بالحصبة ، فيجب عليهم التحدث إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن.



المضاعفات

يمكن أن يكون لعدوى اللوزتين - على سبيل المثال التهاب اللوزتين الحاد - مضاعفات خطيرة. لذلك ، من المهم الاتصال بالطبيب فورًا للأعراض التي تشمل:

صعوبة في الكلام والبلع

صعوبة في التنفس

عدم القدرة على فتح الفم

التهاب الحلق الشديد والمتفاقم

هل انتفاخ اللوزتين من أعراض السرطان؟

في حالات نادرة ، قد يكون تورم اللوزتين من أعراض السرطان . سرطانات الفم والبلعوم هي تلك التي تحدث في الرأس والرقبة.

لا تظهر الكتل السرطانية على اللوزتين مع الحمى ، ولكن الأعراض التي قد تشير إلى السرطان تشمل:

التهاب الحلق

صعوبة في البلع أو المضغ أو التنفس

ألم الأذن

فقدان الوزن غير المبرر

تورم في الرقبة أو الحلق

ومع ذلك ، فإن السرطان هو سبب نادر نسبيًا لتورم اللوزتين. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، سيصاب حوالي 53260 شخصًا في الولايات المتحدة بسرطان الفم أو الفم والبلعوم في عام 2020.



لماذا تصاب اللوزتين؟

اللوزتان عبارة عن كتل من الأنسجة الرخوة في مؤخرة الحلق ، وتتعرض للجراثيم التي تدخل الفم. وظيفتهم هي تصفية مسببات الأمراض قبل أن تدخل الجسم.

يؤدي التعرض الكبير للجراثيم من خارج الجسم إلى زيادة خطر الإصابة باللوزتين.

علاج او معاملة لتورم اللوزتين

يعتمد علاج تورم اللوزتين على السبب.

بالنسبة للعدوى البكتيرية الشديدة ، عادة ما يصف الطبيب المضادات الحيوية. يصعب علاج الالتهابات الفيروسية. قد تعمل بعض الأدوية المضادة للفيروسات ، لكن فعاليتها ستعتمد على نوع العدوى وشدتها.

في معظم الحالات ، يجب أن تتحسن العدوى الفيروسية من تلقاء نفسها. يمكن أن تساعد الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية في تخفيف الأعراض الأخرى المصاحبة ، مثل الصداع والتهاب الحلق والحمى.

بالنسبة للعدوى المتكررة في اللوزتين ، والتي عادة ما تكون أكثر من خمس سنوات ، قد يوصي الطبيب بإزالة اللوزتين.



العلاجات المنزلية

يمكن للناس محاولة استخدام العلاجات المنزلية لتخفيف الأعراض. وتشمل هذه :

شرب المشروبات الباردة أو مص مكعبات الثلج

البقاء رطب

يستريح

الغرغرة بالماء الدافئ المالح

مص على معينات

تجنب التدخين والحد من التعرض للمواد الأخرى التي تهيج الحلق

باستخدام مرطب للحفاظ على رطوبة الهواء

يستنشق البخار من الماء الساخن

متى ترى الطبيب

تزول معظم حالات تورم اللوزتين من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام. يمكن أن تساعد الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية والعلاجات المنزلية في تخفيف بعض الأعراض.

يجب على الشخص أن يرى الطبيب إذا تفاقمت اللوزتين المتورمتين أو لم تتحسن بعد بضعة أيام. إذا كان الشخص يكافح من أجل التنفس ، فإن الرعاية الطبية الطارئة ضرورية.



الآفاق

عادة ما ينتج تورم اللوزتين عن عدوى بكتيرية أو فيروسية. اعتمادًا على سبب العدوى ، يمكن أن يتوقع الشخص التعافي في غضون أيام قليلة إلى عدة أسابيع.

قد يعاني بعض الأشخاص بانتظام من التهابات اللوزتين والتورم. في هذه الحالات ، قد يقترح الطبيب إزالة اللوزتين.

الوقاية

ليس من الممكن دائمًا منع تورم اللوزتين ، ولكن تتضمن بعض النصائح لتقليل خطر الإصابة ما يلي:

الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة

تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى

تجنب التدخين

غسل اليدين بانتظام

مواكبة أي تطعيمات يوصي بها الطبيب