بدون مضادات حيوية.. حيل مضمونة للتخلص من التهاب اللوزتين

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، تعد أبرز أعراض التهاب اللوزتين هى التهاب الحلق والحمى ورائحة الفم الكريهة ومشكلة في البلع وصداع الرأس.

ويعتمد أفضل

إذا كان التهاب اللوزتين غير ناتج عن فيروس ونادرًا ما يوصى الطبيب باستئصال اللوزتين إذا كان الطفل يعاني منها 7 مرات في سنة الواحدة.