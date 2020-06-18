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مرأة

بدون مضادات حيوية.. حيل مضمونة للتخلص من التهاب اللوزتين

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:51 ص
التهاب اللوزتين
التهاب اللوزتين
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لمياء الياسين
طفلك يشكو من التهاب اللوزتين وتفضلين دوما الابتعاد عن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يمكن  اللجوء إلى علاج منزلى للوزتين

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، تعد أبرز أعراض التهاب اللوزتين هى التهاب الحلق والحمى ورائحة الفم الكريهة ومشكلة في البلع وصداع الرأس.


ويعتمد أفضل علاج منزلى للوزتين إذا كان التهاب اللوزتين غير ناتج عن فيروس ونادرًا ما يوصى الطبيب باستئصال اللوزتين إذا كان الطفل يعاني منها 7 مرات في سنة الواحدة.

ويساعد تناول الكثير من السوائل واالدافئة ، مثل الشوربة أو الأعشاب الدافئة فى تقليل الأعراض المزعجة

 
الماء المالح

الشاي الدافئ والعسل

يمكن أن يؤدي التهاب اللوزتين إلى أعراض مثل:

تورم أو التهاب اللوزتين

إلتهاب الحلق

ألم عند البلع

حمى

رائحة الفم الكريهة
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