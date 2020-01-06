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توك شو

احم طفلك.. طبيب يكشف علاقة اللوز بالحمى الروماتيزمية.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:17 ص
التهاب اللوز يزيد
التهاب اللوز يزيد من الحمى الروماتيزمية عند الطفال
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أسامة عبد الحميد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، إن معظم المصريين وبالأخص في الأطفال يقومون باجراء عملية اللوز، وهذا يكون بسبب تكرار التهاب اللوزتين بشرط أن يحدث هذا التكرار على الاقل 4 او 5 مرات في العام.

وتابع الدكتور اسامة عبدالحميد، من خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن التهاب اللوزتين مرتبط بالحمى الروماتيزمية عند بعض الأطفال، ولذلك كلما زادت الالتهابات في اللوز تزيد بالتبعية الحمى الروماتيزمية.

وشدد الدكتور عبدالحميد، أن يتم علاج الحمى الاول من خلال الأدوية المناسبة ثم بعد ذلك استئصال اللوزتين.

وأضاف ان حجم اللوز واللحمية اذا كبر عن الحجم الطبيعي تسبب مشكلة للأطفال في التنفس وخاصة أثناء النوم وهذا ما يسبب أنه يتنفس من خلال الفم وليس الأنف مع خروج صوت عالى "الشخير".

وأكد انه لا يجب ترك الطفل يتنفس بصعوبة اثناء النوم لان هذا يؤثر على الجهاز التنفسي ويؤثر على الجهاز الدموي الرئوي، وعلى صحة الطفل مطلقًا ويسبب الأرق وضعف الذاكرة وقلة التركيز، ولذلك يجب التوجه الى المتخصصين عند ظهور اي من هذه الأعراض على طفلك وعدم الخوف من العملية لانها اصبحت في منتهى البساطة والسهولة.


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