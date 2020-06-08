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مرأة

3 حيل سريعة للتخلص من التهاب اللوزتين في لمح البصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:02 ص
التهاب اللوزتين
التهاب اللوزتين
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لمياء الياسين

التهاب اللوز من الأمراض التى تشكل إزعاجا للأم والطفل، لذا إليك أفضل علاج منزلى للوزتي وتزول العديد من الأثار المزعجة من حالات التهاب اللوزتين  في غضون 7 إلى 10 أيام بعد تناول الكثير من السوائل الدافئة  بمكونات متوفرة من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي. 

1. الماء المالح:
 قلبي  ½ ملعقة صغيرة من الملح في حوالي 4 لترات من الماء الدافئ حتى يذوب الملح ويمكن أن يتغرغر به الطفل لعدة ثوان. 

2. الليمون الدافىء مع العسل: 
 أعطى طفلك الليمون الدافىء ويقلب العسل حتى يذوب. 

3. الشمر: 
 أقوى مضاد قوي للالتهابات و يساعد في تقليل الالتهاب وعدم الراحة.

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