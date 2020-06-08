3 حيل سريعة للتخلص من التهاب اللوزتين في لمح البصر

التهاب اللوز من الأمراض التى تشكل إزعاجا للأم والطفل، لذا إليك أفضل علاج منزلى للوزتي وتزول العديد من الأثار المزعجة من حالات التهاب اللوزتين في غضون 7 إلى 10 أيام بعد تناول الكثير من السوائل الدافئة بمكونات متوفرة من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
قلبي ½ ملعقة صغيرة من الملح في حوالي 4 لترات من الماء الدافئ حتى يذوب الملح ويمكن أن يتغرغر به الطفل لعدة ثوان.
2. الليمون الدافىء مع العسل:
أعطى طفلك الليمون الدافىء ويقلب العسل حتى يذوب.
3. الشمر:أقوى مضاد قوي للالتهابات و يساعد في تقليل الالتهاب وعدم الراحة.