الأطفال أكثر عرضة.. تعرف على أعراض التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين هو التهاب في اللوزتين، كتلتين من الأنسجة في الجزء الخلفي من الحلق، التهاب اللوزتين شائع، خاصة عند الأطفال. يمكن أن يحدث مرة واحدة من حين إلى آخر أو العودة مرارا وتكرارا.





كشف موقع "webmd"، عن أنواع التهاب اللوزتين وهما:





- التهاب اللوزتين المتكرر.

- التهاب اللوزتين المزمن.

- التهاب اللوزتين الحاد.









كما كشف موقع "webmd"، عن اعراض التهاب اللوزتين وهي:





- الم حاد في الحلق.

- الم في الاذن.

- تورم الغدد.

- حمى وقشعريرة.

- رائحة في الفم كريهة.

- تصلب في الرقبة.

- مشكلة في البلع.

- صداع شديد في الرأس.

- يثور مؤلمة في الحلق.

- صوت خشن.

- قيء.