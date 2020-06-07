دون مضادات حيوية أو جراحة.. أسرع حيل لعلاج التهاب اللوزتين

تخشى الكثير من الأمهات استخدام المضادات الحيوية بكثرة، خوفا من أن يسبب الإفراط فى المضادات فى نقل العدوى لطفلها، لذا فإذا كنت تبحثين عن علاج منزلى للوزتين سريعا يمكنك اللجوء إلى العلاجات التالية فهى من أفضل علاج منزلى للوزتين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
حيث يمكن اللجوء إلى المضادات الحيوية كأفضل علاج منزلى للوزتين بعيدا عن المضادات الحيوية في معظم الحالات، ستتحسن اللوزتان من خلال الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية ولا تتطلب أي علاج طارئ ".
الحليب والكركم
يمكن غلي الحليب وإضافة قليل من الكركم أن يخفف الألم.
الليمون الدافىء مع العسل
تناول مزيج عصير الليمون الطازج في الماء الدافئ مع العسل والملح يخفف الألم
بذور الحلبة
لها خصائص مضادة للبكتيريا تجعلها ممتازة لالتهاب اللوزتين.
الحليب ومسحوق الفلفل الأسود
تناول مغلى اللبن مع الفلفل الأسود قبل النوم لمدة لا تقل عن ثلاث ليال متتالية أفضل علاج فعال لالتهاب اللوزتين.
البنجر والجزر
جربى مزيج البنجر أو الجزر أو الخيار يمكنك إما مزج جميع الخضروات الثلاثة لتحضير العصير أو تناولها بشكل فردي.
التين الطازج
قومى بغلي التين الطازج وطحنه لصنع معجون. ضع العجينة الطازجة على الجزء الخارجي من الحلق
شاي البابونج
تحضير شاي البابونج مع العسل والليمون يخفف من آلام الحلق