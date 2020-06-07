دون مضادات حيوية أو جراحة.. أسرع حيل لعلاج التهاب اللوزتين













الحليب والكركم

الليمون الدافىء مع العسل

بذور الحلبة

الحليب ومسحوق الفلفل الأسود

تناول مغلى اللبن مع الفلفل الأسود قبل النوم لمدة لا تقل عن ثلاث ليال متتالية أفضل علاج فعال لالتهاب اللوزتين.



البنجر والجزر



جربى مزيج البنجر أو الجزر أو الخيار يمكنك إما مزج جميع الخضروات الثلاثة لتحضير العصير أو تناولها بشكل فردي.



التين الطازج



قومى بغلي التين الطازج وطحنه لصنع معجون. ضع العجينة الطازجة على الجزء الخارجي من الحلق



شاي البابونج



تحضير شاي البابونج مع العسل والليمون يخفف من آلام الحلق

