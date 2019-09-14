قد تسبب الوفاة.. يجب استئصال اللوزتين فى هذه الحالة.. الاعراض والعلاج

يعتبر استئصال اللوزتين من اكثر العمليات التي يلجأ الأطباء لاجرائها للصغار بسبب تكرار التهاب اللوزتين وقدم الدكتور باهر السعيد أعراض التهاب اللوزتين وهي :
_ارتفاع درجه الحراره
_احتقان انف الشخص المصاب بالالتهاب اللوزتين .
_حدوث غثيان وقئ للشخص المصاب .
_تعرض المصاب للسعال والكحة الشديدة .
_وجود احمرار في لون العين للمصاب .
_احتقان في منطقة الحلق ، و البلعوم للمصاب .
-الصعوبة في البلع عند تناول الطعام .
_تغير لون اللوزتين إلى اللون الأحمر القاني .
_صدور رائحة غير مرغوبة من الفم .
_الإحساس بصداع شديد .
_شعور المصاب ببرودة و قشعريرة في الجسم .
_شعور المصاب بألم شديد في أذنه .
_وجود تورم أو انتفاخ في حلق المصاب و في اللوزتين .
علاج التهاب اللوزتين
اذا كان سببها فيروسي فالعلاج يكون الاتي
_ خافض حراره مناسب
_الفنترن اقراص اثنين قرص قبل الأكل ثلاث مرات أو ماكسيلاز شراب قبل الأكل ثلاث مرات للأطفال
_ غرغره مناسبه "التانتم الأخضر
_ الفنترن أو ماكسيليز شراب
_ خافض حراره مناسب
_ غرغره
_ارتفاع درجه الحراره
_احتقان انف الشخص المصاب بالالتهاب اللوزتين .
_حدوث غثيان وقئ للشخص المصاب .
_تعرض المصاب للسعال والكحة الشديدة .
_وجود احمرار في لون العين للمصاب .
_احتقان في منطقة الحلق ، و البلعوم للمصاب .
-الصعوبة في البلع عند تناول الطعام .
_تغير لون اللوزتين إلى اللون الأحمر القاني .
_صدور رائحة غير مرغوبة من الفم .
_الإحساس بصداع شديد .
_شعور المصاب ببرودة و قشعريرة في الجسم .
_شعور المصاب بألم شديد في أذنه .
_وجود تورم أو انتفاخ في حلق المصاب و في اللوزتين .
علاج التهاب اللوزتين
اذا كان سببها فيروسي فالعلاج يكون الاتي
_ خافض حراره مناسب
_الفنترن اقراص اثنين قرص قبل الأكل ثلاث مرات أو ماكسيلاز شراب قبل الأكل ثلاث مرات للأطفال
_ غرغره مناسبه "التانتم الأخضر
اذا كان سبب اللوزتين بكتيريا
_ يحتاج المريض الي مضاد حيوي مناسب على حسب السن مثل اليونيكتام ومثايله أو الاوجمنتين ومثايله أو السيفوبرازون ومثايله ولابد من تناوله من اسبوع لعشر ايام كامله
_ الفنترن أو ماكسيليز شراب
_ خافض حراره مناسب
_ غرغره
وهناك بعض الحالات لابد من استئصال اللوز لها وذلك اذا كانت التهابات متكررة تؤثر على النمو السليم للطفل وبتعمل إلتهابات في الكليتين وإنعكاسات على صمّام القلب.
تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة يكون له عواقب غير صحية
استئصال اللوزتين لازم يتمّ عندما يفوق ضررهما منفعتهما يعني عند المعاناة من الإلتهابات المتكررة، أو عند تضخم حجمهما الذي يكون عبئا في التنفس وبيسبب شخير أثناء النوم ويؤدي إلى إختناق اثناء النوم.