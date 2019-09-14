قد تسبب الوفاة.. يجب استئصال اللوزتين فى هذه الحالة.. الاعراض والعلاج

اذا كان سبب اللوزتين بكتيريا







وهناك بعض الحالات لابد من استئصال اللوز لها وذلك اذا كانت التهابات متكررة تؤثر على النمو السليم للطفل وبتعمل إلتهابات في الكليتين وإنعكاسات على صمّام القلب.





تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة يكون له عواقب غير صحية





يعتبر استئصال اللوزتين من اكثر العمليات التي يلجأ الأطباء لاجرائها للصغار بسبب تكرار التهاب اللوزتين وقدم الدكتور باهر السعيد أعراض التهاب اللوزتين وهي :_ارتفاع درجه الحراره_احتقان انف الشخص المصاب بالالتهاب اللوزتين ._حدوث غثيان وقئ للشخص المصاب ._تعرض المصاب للسعال والكحة الشديدة ._وجود احمرار في لون العين للمصاب ._احتقان في منطقة الحلق ، و البلعوم للمصاب .-الصعوبة في البلع عند تناول الطعام ._تغير لون اللوزتين إلى اللون الأحمر القاني ._صدور رائحة غير مرغوبة من الفم ._الإحساس بصداع شديد ._شعور المصاب ببرودة و قشعريرة في الجسم ._شعور المصاب بألم شديد في أذنه ._وجود تورم أو انتفاخ في حلق المصاب و في اللوزتين .اذا كان سببها فيروسي فالعلاج يكون الاتي_ خافض حراره مناسب_الفنترن اقراص اثنين قرص قبل الأكل ثلاث مرات أو ماكسيلاز شراب قبل الأكل ثلاث مرات للأطفال_ غرغره مناسبه "التانتم الأخضر_ يحتاج المريض الي مضاد حيوي مناسب على حسب السن مثل اليونيكتام ومثايله أو الاوجمنتين ومثايله أو السيفوبرازون ومثايله ولابد من تناوله من اسبوع لعشر ايام كامله_ الفنترن أو ماكسيليز شراب_ خافض حراره مناسب_ غرغرهاستئصال اللوزتين لازم يتمّ عندما يفوق ضررهما منفعتهما يعني عند المعاناة من الإلتهابات المتكررة، أو عند تضخم حجمهما الذي يكون عبئا في التنفس وبيسبب شخير أثناء النوم ويؤدي إلى إختناق اثناء النوم.