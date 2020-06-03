في غمضة عين.. علاج منزلي لـ اللوزتين بدون جراحة

صداع الراس

وإذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بالتهاب اللوزتين؛ يجب الاحتفاظ بكؤوس الشرب وأواني الطعام منفصلة، وغسلها في ماء ساخن وصابون.





ولا يجب مشاركة الطعام أو المشروبات أو المناديل أو المناشف مع أفراد العائلة.





أفضل علاج منزلى فعال للوزتين

