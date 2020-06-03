في غمضة عين.. علاج منزلي لـ اللوزتين بدون جراحة

علاج منزلى للوزتين هو كل ما تبحث عنه الكثير من الأمهات؛ خوفا من إعطاء الطفل المزيد من المضادات الحيوية، وتفضل اللجوء إلى علاج منزلى للوزتين بمكونات طبيعية من مطبخها
تعد اللوزتين عبارة عن كتل من الأنسجة على جانبي مؤخرة الحلق تساعد الجهاز المناعي على حماية الجسم من الالتهابات. تصبح اللوزتين الملتهبة حمراء وتورم ويمكن أن تسبب التهابًا في الحلق يزعج الطفل، لذلك تلجأ الكثير من الأمهات إلى اللجوء إلى البحث عن علاج منزلى للوزتين بمكونات طبيعية بعيدا عن المضادات الحيوية .
يمكن اللجوء إلى علاج منزلى للوزتين للأطفال عندما تبدو اللوزتان الملتهبة حمراء ومتورمة ، وقد تكون مغطاة بطبقة أو بقع صفراء أو بيضاء. قد يكون الطفل المصاب بالتهاب اللوزتين له أعراض ظاهرة وواضحة مثل :
التهاب الحلق
حمى
رائحة الفم الكريهة
تورم الغدد (العقد الليمفاوية) في الرقبة
مشكلة في البلع
ألم المعدة
عادة ما يحدث التهاب اللوزتين بسبب فيروس مثل الأنفلونزا، وفي حالات نادرة يمكن أن يحدث التهاب اللوزتين بسبب شيء غير العدوى.
ويمكن لأي شخص في أي عُمر أن يصاب بالتهاب اللوزتين أو التهاب الحلق العنقودي، وهو الأكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة.
أفضل علاج منزلى للوزتين
يعتمد أفضل علاج منزلى للوزتين إذا كان التهاب اللوزتين غير ناتج عن فيروس ، ففي هذه الحالة يقاوم الجسم العدوى من تلقاء نفسه دون لجوء الطبيب لوصف المضادات الحيوية كعلاج.
ونادرًا ما يوصى الطبيب باستئصال اللوزتين إذا أصيبتا كثيرًا لدى الطفل، أو كانت كبيرة جدًا مما يجعل التنفس صعبًا في الليل.
ويعد استئصال اللوزتين شائعًا جدًا، ويمكن النظر في استئصال اللوزتين إذا كان الطفل يعاني منها 7 مرات في سنة الواحدة.
علاج منزلى فعال للوزتين
ويمكن البدء فى علاج منزلى فعال للوزتين من خلال التأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل ويحصل على الكثير من الراحة.
وإذا كان البلع يؤلم الطفل؛ على الأم أن تقدم السوائل والأطعمة اللينة و يفضل تقديم المشروبات الدافئة ، مثل الشوربة أو الشاي المُحلَّى.
ويعد من ضمن أفضل علاج منزلى للوزتين إعطاء مسكن للألم مثل الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين لألم الحلق.
تعد اللوزتين عبارة عن كتل من الأنسجة على جانبي مؤخرة الحلق تساعد الجهاز المناعي على حماية الجسم من الالتهابات. تصبح اللوزتين الملتهبة حمراء وتورم ويمكن أن تسبب التهابًا في الحلق يزعج الطفل، لذلك تلجأ الكثير من الأمهات إلى اللجوء إلى البحث عن علاج منزلى للوزتين بمكونات طبيعية بعيدا عن المضادات الحيوية .
يمكن اللجوء إلى علاج منزلى للوزتين للأطفال عندما تبدو اللوزتان الملتهبة حمراء ومتورمة ، وقد تكون مغطاة بطبقة أو بقع صفراء أو بيضاء. قد يكون الطفل المصاب بالتهاب اللوزتين له أعراض ظاهرة وواضحة مثل :
التهاب الحلق
حمى
رائحة الفم الكريهة
تورم الغدد (العقد الليمفاوية) في الرقبة
مشكلة في البلع
ألم المعدة
صداع الراس
عادة ما يحدث التهاب اللوزتين بسبب فيروس مثل الأنفلونزا، وفي حالات نادرة يمكن أن يحدث التهاب اللوزتين بسبب شيء غير العدوى.
ويمكن لأي شخص في أي عُمر أن يصاب بالتهاب اللوزتين أو التهاب الحلق العنقودي، وهو الأكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة.
أفضل علاج منزلى للوزتين
يعتمد أفضل علاج منزلى للوزتين إذا كان التهاب اللوزتين غير ناتج عن فيروس ، ففي هذه الحالة يقاوم الجسم العدوى من تلقاء نفسه دون لجوء الطبيب لوصف المضادات الحيوية كعلاج.
ونادرًا ما يوصى الطبيب باستئصال اللوزتين إذا أصيبتا كثيرًا لدى الطفل، أو كانت كبيرة جدًا مما يجعل التنفس صعبًا في الليل.
ويعد استئصال اللوزتين شائعًا جدًا، ويمكن النظر في استئصال اللوزتين إذا كان الطفل يعاني منها 7 مرات في سنة الواحدة.
علاج منزلى فعال للوزتين
ويمكن البدء فى علاج منزلى فعال للوزتين من خلال التأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل ويحصل على الكثير من الراحة.
وإذا كان البلع يؤلم الطفل؛ على الأم أن تقدم السوائل والأطعمة اللينة و يفضل تقديم المشروبات الدافئة ، مثل الشوربة أو الشاي المُحلَّى.
ويعد من ضمن أفضل علاج منزلى للوزتين إعطاء مسكن للألم مثل الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين لألم الحلق.
ولا تعطي الأسبرين أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسبرين ، لأنها قد تعرض الأطفال للخطر.
كما يعد التهاب اللوزتين معدي خاصة من خلال العطس والسعال فكلاهما يمكن أن يمرران الجراثيم مسببان المرض من شخص لآخر.
ويجب محاولة إبعاد الأطفال عن أي شخص مصاب بالفعل بالتهاب اللوزتين أو التهاب الحلق ، وتأكد من أن كل فرد في عائلتك يغسل أيديهم جيدًا .
أما عن أفضل علاج منزلي فعال للوزتين وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هو كالاتى
الماء المالح
الشاي الدافئ والعسل
يمكن أن يؤدي التهاب اللوزتين إلى أعراض مثل:
تورم أو التهاب اللوزتين
إلتهاب الحلق
ألم عند البلع
حمى
رائحة الفم الكريهة
ألم الأذن
تعد الالتهابات الفيروسية التي تسبب التهاب اللوزتين تمر من تلقاء نفسها وقد تخف الاعراض عن طريق إستخدام الأم علاج منزلى للوزتين من مطبخها أما الالتهابات البكتيرية فقد تتطلب مضادات حيوية. قد يركز العلاج أيضًا على تخفيف أعراض التهاب اللوزتين ، مثل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.
كما يعد التهاب اللوزتين معدي خاصة من خلال العطس والسعال فكلاهما يمكن أن يمرران الجراثيم مسببان المرض من شخص لآخر.
ويجب محاولة إبعاد الأطفال عن أي شخص مصاب بالفعل بالتهاب اللوزتين أو التهاب الحلق ، وتأكد من أن كل فرد في عائلتك يغسل أيديهم جيدًا .
وإذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بالتهاب اللوزتين؛ يجب الاحتفاظ بكؤوس الشرب وأواني الطعام منفصلة، وغسلها في ماء ساخن وصابون.
ولا يجب مشاركة الطعام أو المشروبات أو المناديل أو المناشف مع أفراد العائلة.
أفضل علاج منزلى فعال للوزتين
أما عن أفضل علاج منزلي فعال للوزتين وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هو كالاتى
الماء المالح
الشاي الدافئ والعسل
يمكن أن يؤدي التهاب اللوزتين إلى أعراض مثل:
تورم أو التهاب اللوزتين
إلتهاب الحلق
ألم عند البلع
حمى
رائحة الفم الكريهة
ألم الأذن
تعد الالتهابات الفيروسية التي تسبب التهاب اللوزتين تمر من تلقاء نفسها وقد تخف الاعراض عن طريق إستخدام الأم علاج منزلى للوزتين من مطبخها أما الالتهابات البكتيرية فقد تتطلب مضادات حيوية. قد يركز العلاج أيضًا على تخفيف أعراض التهاب اللوزتين ، مثل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.