وفاة كل 15 ثانية.. وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 800 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم 800 ألف حالة في الساعات الأولى من صباح الاحد، وفقا لإحصائيات رويترز، حيث تصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند أعداد الوفيات في العالم.





ويموت ما يقرب من 5900 شخص بسبب كورونا كل 24 ساعة في المتوسط ​​، وفقًا لإحصاءات رويترز استنادًا إلى بيانات الأسبوعين الماضيين المنتهيين يوم الجمعة.





وهذا يعادل 246 شخصًا في الساعة، أو شخصًا واحدًا كل 15 ثانية.





معدل الوفيات ثابت حيث يستغرق 17 يومًا للانتقال من 700.000 إلى 8000000 حالة وفاة - في نفس الوقت الذي استغرقه الأمر للانتقال من 600.000 إلى 700.000 حالة.





في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تجاوز عدد وفيات "كوفيد 19" 50 ألف يوم الاثنين، بعد خمسة أشهر من إعلان البلاد عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.





الهند هي الدولة الثالثة، بعد البرازيل والولايات المتحدة، التي تسجل أكثر من مليوني إصابة. لديها معدل وفاة منخفض نسبيًا يبلغ 1.9٪ ، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 3.5٪، ولكن قد يكون ذلك بسبب نقص الإبلاغ.





تبلغ معدلات وفاة الحالات حوالي 3٪ في الولايات المتحدة والبرازيل. أثار خبراء الصحة ناقوس الخطر بشأن عدم وجود خطة منسقة للبرازيل والولايات المتحدة لمكافحة الوباء، حيث يركز العديد من المسؤولين على إعادة فتح المدارس والشركات ، مما قد يؤدي إلى تفاقم تفشي المرض.





تجاوز عدد الوفيات في البرازيل بسبب كورونا إلى 100 الف في 8 أغسطس ويستمر الرقم في الصعود حيث أعادت معظم المدن البرازيلية فتح المتاجر والمطاعم على الرغم من أن الوباء لم يبلغ ذروته هناك.



