AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة كل 15 ثانية.. وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 800 ألف حالة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم 800 ألف حالة في الساعات الأولى من صباح الاحد، وفقا لإحصائيات رويترز، حيث تصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند أعداد الوفيات في العالم.

ويموت ما يقرب من 5900 شخص بسبب كورونا كل 24 ساعة في المتوسط ​​، وفقًا لإحصاءات رويترز استنادًا إلى بيانات الأسبوعين الماضيين المنتهيين يوم الجمعة.

وهذا يعادل 246 شخصًا في الساعة، أو شخصًا واحدًا كل 15 ثانية.

معدل الوفيات ثابت حيث يستغرق 17 يومًا للانتقال من 700.000 إلى 8000000 حالة وفاة - في نفس الوقت الذي استغرقه الأمر للانتقال من 600.000 إلى 700.000 حالة.

في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تجاوز عدد وفيات "كوفيد 19" 50 ألف يوم الاثنين، بعد خمسة أشهر من إعلان البلاد عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

الهند هي الدولة الثالثة، بعد البرازيل والولايات المتحدة، التي تسجل أكثر من مليوني إصابة. لديها معدل وفاة منخفض نسبيًا يبلغ 1.9٪ ، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 3.5٪، ولكن قد يكون ذلك بسبب نقص الإبلاغ.

تبلغ معدلات وفاة الحالات حوالي 3٪ في الولايات المتحدة والبرازيل. أثار خبراء الصحة ناقوس الخطر بشأن عدم وجود خطة منسقة للبرازيل والولايات المتحدة لمكافحة الوباء، حيث يركز العديد من المسؤولين على إعادة فتح المدارس والشركات ، مما قد يؤدي إلى تفاقم تفشي المرض.

تجاوز عدد الوفيات في البرازيل بسبب كورونا إلى 100 الف في 8 أغسطس ويستمر الرقم في الصعود حيث أعادت معظم المدن البرازيلية فتح المتاجر والمطاعم على الرغم من أن الوباء لم يبلغ ذروته هناك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"جونز هوبكنز" الأمريكية: أكثر من 8 ملايين و30 ألف مصاب ونحو 437 ألف وفاة حول العالم بكورونا

كورونا يفترس الأمريكان.. جونز هوبكنز: الوفيات الجديدة تجاوزت 125000

أمريكا والبرازيل وروسيا والهند أكثر المتضررين.. إصابات كورونا عالميا تتجاوز 10 ملايين

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 10 ملايين حالة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 12 مليونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 15 مليون شخص

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

رفضت العودة له.. فشوّه وجه خطيبها أمام عينيها | شاهد

شعبة الذهب تقدم نصيحة للمواطنين بشأن الشراء والبيع

حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص على أغنية نادي الزمالك

ده بتاع جدتك.. عروسة تتعرض للتنمر بعد نشر فستان زفافها.. صور

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور