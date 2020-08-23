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توك شو

وحدة التجارب الإكلينيكية: لدينا تجارب في المركز والجامعات لعلاج فيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة وفاء عبد العال مدير وحدة التجارب الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن قانون التجارب الاكلينيكية الصادر من مجلس النواب كان منتظرا من المركز لفترة طويلة تقارب ال14 سنة وقد جاء في الوقت المثالي، معبرة عن سعادة المركز القومي للبحوث بإصدار هذا القانون.


وأشارت وفاء عبد العال خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، إلى أن السباق العالمي لإجراء التجارب الإكلنيكية لإيجاد عقار لفيروس كورونا يجب علي مصر أن تكون جزء منه. 


وأضافت أن مصر ليست بعيدة عن ذلك السباق حيث أنه يتم إجراء تجارب في المركز والجامعات علي الحيوانات لعلاج فيروس كورونا.


وأكدت مدير وحدة التجارب الاكلنيكية بالمركز القومي للبحوث: "لدينا مشكلة في الوعي المجتمعي تجاه التجارب الإكلنيكية لكن بعد جائحة كورونا حصل وعي مجتمعي تجاه التجارب الاكلنيكية والجميع يرحب بالمشاركة ضمن التجارب.
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