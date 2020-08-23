حقوق رعاية.. الزمالك يخاطب فيفا بشأن عمر جابر

يأتي ذلك من أجل الحصول على حق رعاية النادى في انتقال عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق من بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي.





وهذا بعدما حصل النادى الأبيض على حق رعايته للاعب في صفقة انتقاله من لوس أنجلوس إلى بيراميدز، حيث حصل النادى الأبيض على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على مبلغ 89 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر.





وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من قرار حقوقه لدى بيراميدز تمهيدا لتقديمها للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناء على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر.





وقامت إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتحرك للحصول على حق الرعاية في صفقة انتقاله إلى لوس أنجلوس التي سبقت انتقاله إلى بيراميدز.



