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رياضة

حقوق رعاية.. الزمالك يخاطب فيفا بشأن عمر جابر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:07 ص
عمر جابر
عمر جابر
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ملك موسى
قرر مسئولو نادي الزمالك مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" رسميا خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك من أجل الحصول على حق رعاية النادى في انتقال عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق من بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

وهذا بعدما حصل النادى الأبيض على حق رعايته للاعب في صفقة انتقاله من لوس أنجلوس إلى بيراميدز، حيث حصل النادى الأبيض على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على مبلغ 89 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر.

وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من قرار حقوقه لدى بيراميدز تمهيدا لتقديمها للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناء على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر.

وقامت إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتحرك للحصول على حق الرعاية في صفقة انتقاله إلى لوس أنجلوس التي سبقت انتقاله إلى بيراميدز.

ومن المقرر أن تتقدم إدارة الكرة بنادى الزمالك عبر نظام انتقالات اللاعبين، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بشأن أحقية النادى الأبيض في حق رعاية لعمر جابر في صفقة انتقاله من نادى بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، وذلك خلال الفترة الحالية على أن يطلع الاتحاد الدولى على ملف نادى الزمالك عبر النظام الإلكترونى لتحديد مدى أحقيته في المسألة وحجم القيمة المالية وفقا لقيمة صفقة انتقال اللاعب الذى يتواجد حاليًا ضمن صفوف بيراميدز.
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