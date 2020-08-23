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بتكلفة 360 ألف جنيه.. مياه أسيوط تنفذ أول تجربة عملية للحواجز المطاطية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أولى التجارب العملية لتطبيق الحواجز المطاطية والماصة للمواد البترولية أمام مأخذ محطاتها المرشحة بدءًا بمحطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة الكبرى، تمهيدا لتطبيق التجربة أمام مأخذ محطتي التشيكي والألماني. 

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، في بيان، الأحد، أن تلك التجربة تأتي كخطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطة وسلامة ومأمونية المياه بهدف حمايه محطات المياه من خطر تلوثها بالمواد البترولية والمحافظه علي جودة المياه المنتجة من محطة مياه التشيكى المرشحة والمحطة الألماني المرشحة، ووضع منهج شامل للتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، لحين تعميم الخطة بكافة المحطات.

وذكر الكيميائي محمد أحمد ثابت مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة أنه تم توريد الحواجز بتكلفة إجمالية 360 ألف جنيه، ضمن الخطة المالية السنوية التى تخصصها الشركة للارتقاء بأدائها الخدمي، وذلك لحماية مآخذ المحطات المرشحة من التلوثات البترولية وضمان استمرارية التشغيل دون أى مؤثرات تؤثر على مستوى الخدمة.

كما ذكر الدكتور إسلام حسانين نائب رئيس قطاع المعامل أن تلك التجربة جاءت بالتعاون بين فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه وغطاسيها وفريق الشركة الدولية للخدمات البيئية والبحرية تمهيدًا للتعميم على مستوى جميع المحطات المرشحة بالمحافظة.
بتكلفة 360 ألف جنيه.. مياه أسيوط تنفذ أول تجربة عملية للحواجز المطاطية
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