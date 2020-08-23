شافنا وإحنا بنشرب مخدرات.. اعترافات المتهمين بقتل مزارع بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة.





وتبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية ، من (مزارع - مقيم بدائرة المركز ) بالعثور على جثة والده (مزارع) بأرضهما الزراعية الكائنة بدائرة المركز مصاب بجروح بالرأس.





وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية، ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة.





وقرر المتهمان، أنه بتاريخ الواقعة قاما بشراء مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك" قيادة الأول توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليه لتعاطى تلك المواد، إلا أنه شاهدهما وقام بنهرهما فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بسكين محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.



