تعافى وخروج 346 حالة كورونا من مستشفى قنا العام

أعلن اللواء أشرف الداودى،

، عن تعافى وخروج ٣٤٦ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأكد محافظ قنا، أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، و مشيدًا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة خلال الفترة الماضية.





و أشار محافظ قنا، إلى أن مستشفى قنا العام لا يوجد بها سوى 12 حالة فقط، مع استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وناشد محافظ قنا، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي و الابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة.





يذكر أن مستشفى قنا العام تم تحويله إلى حجر صحي بداية من 4 يونيو 2020 لاستقبال الحالات الايجابية المحولة من مستشفيات العزل بقنا.





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