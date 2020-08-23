حصلوا ربع مليار فى 10 أشهر.. رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين بوحدة المطالبة

نظمت الأمانة العامة ل مجلس الدولة حفل تكريم لأعضاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة، وذلك على مجهوداتهم خلال الفترة من إنشاء الوحدة في سبتمبر 2019، وحتى 30 يونيو الماضى.









ومنح المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس الدولة، الأعضاء شهادات تكريم من المجلس على مجهوداتهم ونجاحهم فى تحصيل 250 مليون جنيه من حقوق الدولة فى أقل من عام.









وأكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام، أن المطالبة وتحصيل حقوق الدولة فرض عين لا تهاون في العمل على تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية المتبعة والآليات التي حددها رئيس مجلس الدولة في اختصاصات الوحدة.









وقال إن إدارة مجلس الدولة تداوم على تشجيع كل إداراته ودعمها بالإمكانات اللازمة لتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات القضائية بأفضل صورة ممكنة، ودفع العاملين بالادارات المختلفة لبذل المزيد من الجهد بما يرقى بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.





وتختص الإدارة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها، وذلك في ضوء اهتمام المجلس بتنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة، بالإضافة إلى دعم ملف استرداد حقوق الدولة المالية، حيث أعدت الوحدة خطة طموحة لحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة بمناسبة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المجلس في جميع القضايا.



