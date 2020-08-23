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فن

انجح علشان حاجتين.. محمد رمضان يوجه نصيحة للشباب.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:00 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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عمر صبحى
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من لقاء سابق له، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وقال "رمضان": "أقول لكل شاب هيكمل انجح عشان حاجتين انجح عشان اللي بيفتخر بك سواء أهلك أو حبيبتك وأولادك وأنجح أيضا عشان اللي عايزين يشمتوا فيك".

من ناحية أخرى احتفل الفنان محمد رمصان بعيد ميلاد ملك المغرب "محمد السادس" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد رمضان  صورة  لة برفقة ملك المغرب، علق قائلا: عيد ميلاد سعيد على جلالة ملك #المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي.
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