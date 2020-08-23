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رياضة

توابع هزيمة الأهلي من الزمالك.. أحمد حسن يهاجم فايلر بسبب وليد سليمان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:00 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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إسراء أشرف
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك بعض الأخطاء الفنية ساهمت في خسارة الأهلي أمام الزمالك، في لقاء القمة 120.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "حلول فايلر كانت قليلة وضعيفة، لذلك لجأ إلى اللعب بثلاثي في وسط الملعب، وقام بتغيير طريقة لعب الأهلي، ولعب بـ4-3-3، وبدأ بأفشة وجونيور أجايي".


وأضاف: "أفشة لا يجيد اللعب على الطرفين، وهو ما أفقد اللاعب خطورته، بينما الثلاثي حمدي فتحي وديانج والسولية لم يتم الاستفادة منهم هجوميا أو دفاعيا، وكان يجب أن يشارك السولية على أحد الأطراف، بينما يلعب ديانج كـ ليبرو في وسط الملعب، خلف السولية وحمدي فتحي".

وواصل: "محمد هاني لاعب جيد وفي حاجة أن يصدق نفسه بأنه لاعب جيد، اللاعب تم تصعيده منذ 4 أو 5 سنوات، لاعب إمكاناته جيدة، لكن فايلر أربك اللاعبين، وأخذ وقتا طويلا حتى يقوم بتعديل طريقة اللعب".

وأضاف: "الزمالك كان الأخطر، في ظل وجود ثلاثي مميز في الجانب الهجومي وهم بنشرقي وزيزو وأوباما، الأهلي وصل كثيرا لمرمى أبوجبل وهدد مرمى الزمالك".

وواصل: "الزمالك لعب على الهجمات المرتدة ونجح في التسجيل".

وتابع: "آليو بادجي استغل الكرات العالية ولعب بشكل جيد، ولم يكن التوفيق حليفه في الكرة التي ارتطمت بالقائم".

وأردف الصقر: "لو كان وليد سليمان لعب بدلا من أفشة، كان أفضل كثيرا خاصة أنه لاعب جيد ولديه شخصية التعامل مع المباريات الكبيرة، أفشة اختفى تماما في المباراة بسبب اللعب على الأطراف".

واستطرد: "لم يكن هناك حلول كثيرة أمام فايلر، وكان على فايلر الاستفادة من وليد سليمان، المدرب لم يستطع قراءة المباراة بشكل جيد، كان يتوقع أن يقدم أي 11 لاعبا للمستوى المطلوب، لكن المباريات الكبيرة تتطلب نوعية معينة من اللاعبين".

واختتم: "كان من الواضح في الهدف الأول للزمالك أن بنشرقي سيحاول مراوغة ياسر إبراهيم والمدافع تعامل بشكل خاطئ، كما أن التغطية الدفاعية من معلول كانت سيئة، وفي الهدف الثاني أخطأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ولم يضغط بالشكل المطلوب على مصطفى محمد".
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