أحمد سامى: إدارة الأهلى لازم تفوق.. ومختار مختار الأفضل لقيادة الفريق فى أفريقيا

أكد أحمد سامى المدير الفنى الأسبق لفريق طلائع الجيش أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يصلح لتولى قيادة أكبر نادى فى افريقيا والوطن العربى، وأن قدراته الفنية متواضعة للغاية بديل عدم قدرته على مجاراة الفرق الكبرى بعد رحيل عدد من نجوم الفريق فهو لم يستطيع اعادة توظيف اللاعبين بالشكل الذى يعوض النجوم التى رحلت رغم امتلاء الدكة بلاعين متميزين أمثال صالح جمعة.





وأضاف سامى، أن على ادارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب التدخل الفورى من أجل انقاذ بطولة افريقيا من تخاريف فايلر خصوصا وأن الجماهير الأهلاوية لن تقبل بضياع اللقب هذه المرة، وعلى ادارة الأهلى سرعة التعاقد مع مدير فنى مصرى لخلافة الخواجة للمحافظة على اسم الأهلى فى افريقيا.





وأشار أحمد سامى إلى أن فايلر مدرب فقير فنيا ولا يملك من أدوات التدريب شئيًا وهناك مدربين مصريين أفضل منه بكثير وقدارته متواضعة فى قراءة الخصوم أو فكر الأجهزة الفنية للمنافسين ودائم السقوط فى المواجهات الكبرى.





ورشح مدرب طلائع الجيش الكابتن المخضرم مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى لتولى قيادة الفارس الأحمر نظرا لخبرته التدريبية الكبيرة وكونه من أبناء القلعة الحمراء المخلصين والذى بمقدوره إعادة روح الفانلة الحمراء للاعبين مرة أخرى.



