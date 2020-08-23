الوحدات المحلية بمركز الزقازيق تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه أصدر تعليمات إلي رؤساء الوحدات المحليه بضرورة أستقبال المواطنين بمقار الوحدات المحليه التابعه لرئاسة المركز والراغبين في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.



‎وكلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتلقي الطلبات من المواطنين وعمل دفتر لتسجيل الطلبات الواردة اليهم ‎على ان يحضر بها مندوب من الاداره الهندسية من الوحده المحلية لتسليمها الى جهه الاختصاص المنوط بها ذلك حرصا على المواطنين والموظفين من التزاحم منعا لإنتشار فيرس كورونا.

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جاء ذلك خلال تفقد رئيس المدينة للمركز التكنولوجى فوجد اقبالا ملحوظا من المواطنين نظرا لتواجد ثلاث عشر وحده محلية تابعة لرئاسة المركز وإرتفاع كثافة المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق مديري الإيرادات بالوحدات القروية ومديري المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري، بالمرور ومتابعة وحصر مخالفات المباني ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.