مواد كيماوية.. مصدر أمني يكشف سبب انفجار لبنان

كشفت مصادر أمنية لبنانية عن سبب الإنفجار الذي وقع بين منطقتي برجا وبعاصير وهو ناتج عن انفجار عبوة بلاستيكية قديمة بداخلها مواد كيماوية، لافتا الي انه من المرجح أن تكون انفجرت بفعل الحرارة.





ووفق ما ذكره موقع لبنان 24 فقد أكدت المصادر انه لم يتم تسجيل أي إصابات في الأرواح أو أضرار في الممتلكات".

جدير بالذكر أن "الوكالة الوطنية للاعلام" قد أفادت بأنه سمع منذ قليل، دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، وتسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.





وعلي الفور انتقلت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، حيث باشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.