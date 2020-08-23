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صدى البلد يرصد مشاهد الرعب والفزع داخل شقة شبرا الخيمة المسكونة بالجن.. احتراق الملابس داخل الدولاب والمراوح تعمل وحدها.. اشتعال النيران بشكل متكرر وغامض.. وصاحبها: استعنت بالمشايخ ومفيش فايدة ..شاهد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:01 م
شقة شبرا الخيمة
شقة شبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
رعب وفزع داخل شقة شبرا الخيمة
- احتراق الملابس داخل الدولاب والمراوح تعمل وحدها
- صاحب المنزل: اندلاع النيران داخل كل جزء فى الشقة


على طريقة فيلم التعويذة للفنان محمود ياسين ويسرا يتجسد المشهد مرة أخرى داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ولكن ببشاعة حيث تشتعل النيران فى شقة سكنية بصورة متكررة ومن دون أى أسباب

"صدى البلد" نقل مشاهد الخوف والرعب لاندلاع الحرائق المتكررة والغامضة يوميا داخل الشقة.


المأساة شهدها شارع كامل بركات بمنطقة عزبة عثمان في شبرا الخيمة منذ أكثر من 18 يوميا حيث فوجئ سكان إحدى الشقق السكينة داخل عمارة سكنية باندلاع حرائق متكررة وغامضة يوميا داخل الشقة بشكل مفاجئ وبدون أسباب، فيما أكد عدد من المشايخ أن الشقة مسكونة بالأرواح وفيها جن وعفاريت.

وعن تفاصيل الواقعة قال محمد مصطفى، بالمعاش وصاحب الشقة، إنه يعيش مع أولاده الثلاثة داخل إحدى الشقق السكنية فى الطابق الرابع بشبرا الخيمة، مؤكدا أن العمارة تضم عددا كبيرا من الشقق وفوجئ منذ 18 يوميا باندلاع الحريق داخل الشقة، مشيرا إلى أنه على الفور أسرع بإطفائه.

وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه فوجئ فى اليوم الثانى بتكرار مشهد اندلاع النيران داخل كل جزء فى الشقة وفى الملابس حتى فى المصحف الشريف وبشكل مفاجئ وبدون أى أسباب، مؤكدا أن آخرها كانت تندة البلكونة الخارجية فضلا عن تكسير كل محتويات الشقة وتشغيل المراوح بمفردها رغم توقفها.

وأوضح أنه فور تكرار الحرائق بشكل مفاجئ استعان بعدد من المشايخ والروحانيين لمعرفة سبب نشوب هذه الحرائق أو منع اندلاعها المتكرر والغامض ولكن دون جدوى، مضيفا أن أولاده لاحظوا اندلاع النيران فى الملابس داخل الدولاب وعلى حبل البلكونة وكل هذه المشاهد فى توقيت واحد.

وأكد "مصطفى"، أنه يعانى هو وأسرته من الحرائق، مشيرا إلى أنه قام بنقل بعض المنقولات إلى شقة والدته ولكنه فوجئ أيضا بحرقها، لافتا إلى أنه هو وأسرته لا يستطيعون الخروج من الشقة حيث تظهر النيران فى اى مكان ينتقلون إليه.

وأوضح أن أسرته وسكان المنزل والشارع يعيشون حالة من الذعر والخوف بسبب التكرار المفاجئ لاندلاع النيران داخل الشقة والتى تستمر فترات طويلة.

صدى البلد يرصد مشاهد الرعب والفزع داخل شقة شبرا الخيمة المسكونة بالجن.. احتراق الملابس داخل الدولاب والمراوح تعمل وحدها.. اشتعال النيران بشكل متكرر وغامض.. وصاحبها: استعنت بالمشايخ ومفيش فايدة ..شاهد
صدى البلد يرصد مشاهد الرعب والفزع داخل شقة شبرا الخيمة المسكونة بالجن.. احتراق الملابس داخل الدولاب والمراوح تعمل وحدها.. اشتعال النيران بشكل متكرر وغامض.. وصاحبها: استعنت بالمشايخ ومفيش فايدة ..شاهد
صدى البلد يرصد مشاهد الرعب والفزع داخل شقة شبرا الخيمة المسكونة بالجن.. احتراق الملابس داخل الدولاب والمراوح تعمل وحدها.. اشتعال النيران بشكل متكرر وغامض.. وصاحبها: استعنت بالمشايخ ومفيش فايدة ..شاهد
صدى البلد يرصد مشاهد الرعب والفزع داخل شقة شبرا الخيمة المسكونة بالجن.. احتراق الملابس داخل الدولاب والمراوح تعمل وحدها.. اشتعال النيران بشكل متكرر وغامض.. وصاحبها: استعنت بالمشايخ ومفيش فايدة ..شاهد
صدى البلد يرصد مشاهد الرعب والفزع داخل شقة شبرا الخيمة المسكونة بالجن.. احتراق الملابس داخل الدولاب والمراوح تعمل وحدها.. اشتعال النيران بشكل متكرر وغامض.. وصاحبها: استعنت بالمشايخ ومفيش فايدة ..شاهد
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