الخطيب يعقد جلسة مصارحة مع لاعبي الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وأكد الخطيب في حديثه مع لاعبي الفريق ضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن، وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات.





وقال أنه يجب استكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.



