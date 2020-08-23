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اقتصاد

بتكلفة 500 مليون دولار.. الطاقة السعودية تساهم في استكمال مشروع نيوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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وكالات

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن وزارته ستقدم المساعدة من أجل استكمال مشروع نيوم الضخم الذي يتكلف 500 مليار دولار في موعده.


ويتضمن المشروع عالي التكنولوجيا إقامة منشآت سياحية ورياضية على البحر الأحمر.


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وأبلغ مؤتمرا صحفيا أثناء توقيع اتفاق التعاون مع نيوم "لا مجال لنا إلا أن نكون جادين في تسخير كل قدراتنا لتحقيق هذا المشروع"، بحسب وكالة رويترز.


وكُشف النقاب عن المشروع، الذي يقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، في 2017 ومن المخطط الانتهاء منه في 2025، وسيضم مشروعات عالية التقنية تعمل بالطاقة المولدة من الرياح والشمس.


ونيوم جزء من خطة "رؤية 2030" التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وترمي لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق الوظائف للحد من اعتماد المملكة على النفط.

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