AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حملات مكثفة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:12 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
تبدأ وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة وتعقيم واسعة تنطلق غدًا الاثنين إلى الخميس المقبل، استعدادًا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.

 
ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المديريات باستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

 
وأكدت الوزارة أن العاملين مسئولون مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

 
ووضعت وزارة الأوقاف عددًا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف الغربية: فتح المساجد نصف ساعة لأداء الصلاة

بموجب 5 ضوابط.. الأوقاف: عودة صلاة الجمعة إلى المساجد الكبرى 28 أغسطس

شاهد.. الطريقة الجديدة لوقوف المصلين في صلاة الجمعة

بعد عودة صلاة الجمعة.. كيف استعدت المساجد فى الشرقية لاستقبال المصلين؟

وزير الأوقاف لـ صدى البلد: لا حرج في أداء الجمعة ظهرًا بالمنزل طوال فترة الفتح الجزئي

بعد عودة صلاة الجمعة.. مساجد الوادي الجديد تستعد لاستقبال المصلين

ترشيحاتنا

بسبب اسم ماركة أحذيته.. اتهام مطرب شهير بإهانة الإسلام.. تفاصيل

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

القومية للتأمين الاجتماعي: 60 ألف مستفيد جديد من العلاوات الخمس الشهر المقبل

بكاش مايوه.. ريم مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

لم يقصد إصابته.. وليد سليمان يعتذر لمحمد عبدالشافي في المستشفى بعد العملية

بعد مرفأ بيروت.. سماع دوى انفجار ضخم في لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

بدون تكاليف.. 3 وصفات مختلفة لتلميع وتنظيف صواني التقديم

لو متعافي من كورونا.. أهم الخطوات الواجب اتباعها للعودة للحياة الطبيعية