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وزير الأوقاف يدعو بعدم التزاحم في المساجد بعد عودة صلاة الجمعة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:17 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أكاديمية الوزارة تطلق دورة نوعية خاصة وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بالشباب وتأهيل القيادات خاصة فى المناطق الحدودية والنائية .

ودعا مختار جمعة، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، بالتزامن مع افتتاح دورات تدريبية للأئمة الجدد، بعدم تزاحم المواطنين فى المساجد بعد عودة صلاة الجمعة. 

وأكد وزير الأوقاف أن من يصلى الجمعة فى بيته لا حرج عليه وله الثواب والأجر كمن صلى فى منزله، وذلك فى مواجهة إجراءات مواجهة كورونا . 

 ولفت وزارة الأوقاف، إلى ان  اختيار محافظة شمال سيناء لإطلاق دورات تدريبية للأئمة للتأكيد بأن سيناء فى القلب من الوطن.

ووجه مختار جمعة، التحية لجيشنا الوطنى وشرطتنا المصرية وكل من يخدم الوطن ويفتديه بالغالى والنفيس . 

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