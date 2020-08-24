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رياضة

بعد إصابته في مباراة القمة.. حمادة طلبة يزور محمد عبد الشافي في المستشفى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:24 ص
عبد الشافي وحمادة
عبد الشافي وحمادة طلبة
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محمد بدران
حرص حمادة طلبه، لاعب الزمالك السابق، على زيارة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك في المستشفى.

ونشر حمادة طلبة صورة له مع عبد الشافي عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "الف سلامه عليك ياحبيبي".

خضع محمد عبد الشافي لعملية جراحية ناجحة اليوم بمستشفى العاصمة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعب محمد عبدالشافي بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب فريق الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة ثمانية أسابيع مبدئيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي، ومن المقرر أن يكون عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في المباريات المقبلة على أن يتم تجهيز حاتم محمد ظهير فريق الشباب للاعتماد عليه.

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الف سلامه عليك ياحبيبي

A post shared by Hamada Tolba (@hamadatolbaofficial) on

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