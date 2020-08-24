بعد إصابته في مباراة القمة.. حمادة طلبة يزور محمد عبد الشافي في المستشفى

حرص حمادة طلبه، لاعب الزمالك السابق، على زيارة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك في المستشفى.
ونشر حمادة طلبة صورة له مع عبد الشافي عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "الف سلامه عليك ياحبيبي".
خضع محمد عبد الشافي لعملية جراحية ناجحة اليوم بمستشفى العاصمة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقام اللاعب محمد عبدالشافي بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب فريق الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة ثمانية أسابيع مبدئيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي، ومن المقرر أن يكون عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في المباريات المقبلة على أن يتم تجهيز حاتم محمد ظهير فريق الشباب للاعتماد عليه.