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عضو مجلس الشيوخ: غرفتا البرلمان ستكملان بعضهما البعض.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:01 ص
أحمد قطب، عضو مجلس
أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ
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اسراء صبري
قال أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلسي النواب والشيوخ غرفتان مكملتنا لبعضهم البعض، الأول يقوم بالدورين التشريعي والرقابي، والغرفة الأخرى تقوم بدور الدراسة. 

وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "اون اي"، أنه لا يلوم على أعضاء مجلس النواب ما شرعوه من قوانين، متابعا: كثير من النواب قاموا بإداء واجبتهم، مشددا على أن ىمصر كانت تمر بظروف خاصة ومختلفة.

واسترسل النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، إن دور المجلس الشيوخ قد يكون أخطر مما يتخيل البعض، متابعا: مجلس الشيوخ سيدرس التشريعات الخاصة بمجلس النواب، خاصة التي تعرضت لبعض الانتقادات نتيجة خروج بعض الدراسات الغير متأنية.

مشددا على أن هناك الكثير من المشاكل كان سببها العوار التشريعي.
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