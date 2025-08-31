قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. تعرف على الفئات غير الخاضعة له

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
حسن رضوان

يبدأ اعتبارًا من غد الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب في أبريل الماضي، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويقدم ضمانات أوسع لحماية الحقوق، خاصة للعمالة غير المنتظمة.

ويهدف القانون إلى ترسيخ العدالة في بيئة العمل، وتحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الإنتاجية، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات، مع التركيز على إدماج العمالة غير الرسمية داخل المنظومة القانونية لأول مرة بهذا الشكل الموسع.

من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد؟

رغم شموليته، حدد القانون فئات غير خاضعة لأحكامه، وهم:

العاملون في الجهاز الإداري للدولة.

العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

العاملون في الهيئات العامة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

أهم مزايا القانون للعاملين والعمالة غير المنتظمة

خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، تضمن مجموعة من المزايا، أبرزها:

إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ للعاملين المؤقتين.

تقديم دعم مالي أثناء فترات التعطل عن العمل.

توفير فرص عمل لائقة من خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص.

إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر وتسجيل العمالة بالتعاون مع أجهزة الدولة.

كما شدد القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل (مثل نقله من أجر شهري إلى أجر يومي أو إنتاجي) دون موافقته الصريحة، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه السابقة.

أهمية قانون العمل الجديد 2025

ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص
القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، ويحفظ حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وتشجع على الإنتاج.

حماية العمالة غير المنتظمة لأول مرة بهذا الشكل
خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، ما يمثل خطوة تاريخية لدمج هذه الفئة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية.

تحقيق العدالة في بيئة العمل
يمنع القانون تغيير طبيعة أجر العامل دون موافقته، ويضمن له الاحتفاظ بحقوقه المكتسبة، بما يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي.

تشجيع الاستثمار من خلال بيئة عمل آمنة
وجود قانون واضح وعادل يطمئن المستثمرين إلى وجود مناخ عمل منظم يراعي حقوق العاملين دون الإخلال بحقوق أصحاب الأعمال.

تعزيز الرقابة وحماية المال العام
بإدخال فئات غير مشمولة سابقًا إلى قاعدة البيانات القومية، يسهل تتبع التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، ويمنع استغلال العمالة.

تقليل النزاعات العمالية
من خلال تنظيم واضح لحقوق وواجبات الطرفين، يقلل القانون من حالات اللجوء للقضاء ويشجع على الحلول الودية.

الربط مع التحول الرقمي
إدراج بيانات العمالة غير المنتظمة ضمن قاعدة قومية يساعد في تخطيط السياسات الاجتماعية والتأمينية بشكل أكثر دقة وعدالة.

قانون العمل الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب صاحب العمل

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

جانب من الاجتماع

الصحة تعقد اجتماعا عاجلا لتطوير خدمات المستشفيات النفسية

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تسير القطار العاشر للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

وزير الري

وزير الري يتابع الاستعدادات الجارية لعقد "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

