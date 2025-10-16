قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أنيقة وشيك.. شاهد إطلالة هنا شيحة في الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي.

وطلّت الفنانة هنا شيحة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وهى مرتدية فستانا مميزا باللون الأسود.

كان فستان الفنانة هنا شيحة طويلا كلاسيكيا يخلو من التطريز أو الاكسسوار وكان جماله في بساطته.

واختارت الفنانة هنا شيحة تسريحة كلاسيكية أنيقة لشعرها معقودا في الخلف مع اكسسوار كلاسيكي بتصميم عصري خاصة قلادة الرقبة، كما اختارت ميك اب يجمع بين الكلاسيكية والجمال.

ونالت إطلالة الفنانة هنا شيحة في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 إعجاب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

