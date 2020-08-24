من الرئيس.. وزير التعليم العالي: 100 منحة لأوائل الثانوية العامة للجامعات الأهلية.. فيديو

وإن كانت من الجامعات الأهلية ذات الشركات الدولية الممثلة.

رئيس الجمهورية الذي أطلقها لأوائل الثانوية العامة، موضحا أن الرئيس السيسي أطلق

"إكسترا نيوز"، أن الجامعات الخاصة تضم حوالي 8% من طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة تعمل بها 40 شركة لإنشائها.

أن الجامعات لابد أن يكون لها شراكات دولية، مؤكدا أ

ن

وأوضحمصر بها قوة بشرية كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف التعليم والجامعات باستمرار.