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من الرئيس.. وزير التعليم العالي: 100 منحة لأوائل الثانوية العامة للجامعات الأهلية.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:44 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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إبراهيم القادري

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحة رئيس الجمهورية الذي أطلقها لأوائل الثانوية العامة، موضحا أن الرئيس السيسي أطلق 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة حتى وإن كانت من الجامعات الأهلية ذات الشركات الدولية الممثلة.

وأضاف "عبدالغفار في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعات الخاصة تضم حوالي 8% من طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة تعمل بها 40 شركة لإنشائها.

وأوضح عبد الغفار أن الجامعات لابد أن يكون لها شراكات دولية، مؤكدا أن مصر بها قوة بشرية كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف التعليم والجامعات باستمرار.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية ليست مقتصرة على فئة معينة من المجتمع ولكنها تنتقي أفضل العناصر وأذكي الطلاب للالتحاق بها وبها امتحان قبول، مشددا على أن وزارة التعليم العالي أصدرت 100 منحة أيضا حتى نتوسع في عدد المنح.
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