الحرب العالمية الثالثة وصراع العملات الدولية

ابتداءً من النصف الأول من عام 2019، أثارت مناقشة أرباح Facebook من البيانات الشخصية في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول الخصوصية الشخصية اهتمامًا بشأن عملة مشفرة جديدة على Facebook كان من المقرر تقديمها؛ نظرًا لأن Project Libra قدم إمكانية "GlobalCoin" أو عملة عالمية.





العملة العالمية تمهد لفكرة الحرب العالمية، فقد قفز الاهتمام بالعملات المشفرة حيث أدت فكرة Facebook إلى إثارة قضايا حماية المستهلك، والسلامة في النظام المصرفي والسياسة النقدية ووضع الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.





وفي الوقت نفسه، بدا أن الصين تسرع من رؤيتها ومشاريعها الجارية نحو تطوير عملتها الرقمية لبنكها المركزي وهذا ما حدث بالفعل؛ نظرًا لأن Covid-19 لم يتسبب في انتشار جائحة فحسب، بل أدى إلى أزمة اقتصادية، فقد أصبحت فكرة مساعدة الناس على التخفيف في شكل عمليات فحص تحفيزية شائعة، مع استمرار توتر الكونجرس من الانطباع السائد في 2008-2009 خلال الأزمة المالية العالمية بأن أموال دافعي الضرائب قد استخدمت لإنقاذ المؤسسات المالية الكبيرة نفسها التي تسببت في الأزمة.





بلغ الاتجاه في أوائل عام 2020 ذروته في قانون CARES، الذي أنشأ دافع ضرائب شيك خصم بقيمة 1200 دولار لجميع الأمريكيين؛ نظرًا لأن الكثيرين لم يتلقوا شيكًا تحفيزيًا في الوقت المناسب، ويبدو أن القدرة على تلقي شيك من الحكومة كانت تستند إلى وجود حساب مصرفي وكونهم مشاركين في النظام المصرفي، فقد تم إطلاق قضية الشمول المالي، دخلت فرص إنشاء تدابير سياسية تتجاوز مجرد معالجة أزمة Covid-19.





وتناولت جلسات الاستماع في الكابيتول هيل موضوعين في نفس الوقت: في مجموعة عمل التكنولوجيا المالية، وهي جزء من لجنة الخدمات المالية، وفي اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، غطت جلسات الاستماع أفكار "الدولارات الرقمية"، كما تم تقديمها في الكونجرس بموجب ثلاثة تشريعات منفصلة بالإضافة إلى النظر فيها مبدئيًا في مسودة قانون CARES.





سرعان ما ظهرت فكرة ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة تطوير دولار رقمي خاص بها في شكل عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، وهي فكرة روج لها مشروع Digital Dollar، وهي منظمة جديدة في واشنطن العاصمة، ومع ذلك، لم تكن الأفكار حول كيفية تطبيق مفهوم مثل "الدولارات الرقمية" على الفور في Covid-19 لمساعدة أولئك الذين ليس لديهم حسابات بنكية على تلقي شيكات التحفيز الاقتصادي الخاصة بهم واضحة، وبينما ركز مشروع الدولار الرقمي الجديد (DDP) على الدولار الرقمي "التقليدي"، وهو دولار من شأنه أن يحاكي النقد ويديره الاحتياطي الفيدرالي في نظام حالي.









بشكل عام يقع صراع وحرب العملات عندما يستخدم البنك المركزي للبلد سياسات نقدية توسعية لخفض قيمة عملته الوطنية بشكل متعمد، هذه الإستراتيجية تسمى أيضًا تخفيض قيمة العملة التنافسية، في عام 2010، صاغ وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا فى ذلك الوقت عبارة "حرب العملة"، كان يصف المنافسة بين الصين واليابان والولايات المتحدة؛ حيث بدا أن كل طرف يريد أدنى قيمة للعملة، كانت عملة بلاده تعاني من ارتفاع قياسي في القيمة النقدية، مما يضر بنموها الاقتصادي.





تخوض الدول حروب العملات للحصول على ميزة نسبية في التجارة الدولية، عندما يخفضون قيمة عملاتهم، فإنهم يجعلون صادراتهم أقل تكلفة في الأسواق الخارجية، الشركات تصدر المزيد، وتصبح أكثر ربحية، وتخلق وظائف جديدة؛ نتيجة لذلك، تستفيد البلاد من نمو اقتصادي أقوى.





تشجع حروب العملات أيضًا الاستثمار في أصول الدولة، يصبح سوق الأوراق المالية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تصبح الأعمال التجارية في البلاد أرخص نسبيًا، يمكن للشركات الأجنبية أيضًا شراء الموارد الطبيعية، تحدد أسعار الصرف قيمة العملة عند التبادل بين البلدان، ومع ذلك، فإن معظم البلدان لديها سعر صرف مرن، يجب عليهم زيادة المعروض النقدي لخفض قيمة عملتهم، عندما يكون العرض أكثر من الطلب، تنخفض قيمة العملة.





لدى البنك المركزي العديد من الأدوات لزيادة المعروض النقدي من خلال توسيع الائتمان، يقوم بذلك عن طريق خفض أسعار الفائدة للقروض داخل البنوك ، والتي تؤثر على القروض للمستهلكين، يمكن للبنوك المركزية أيضًا إضافة ائتمان إلى احتياطيات البنوك الوطنية، يفعل ذلك عن طريق الإنفاق أكثر أو خفض الضرائب.









الولايات المتحدة لا تجير عمدًا عملتها، الدولار، خفض قيمته، إن استخدامها للسياسة المالية والنقدية التوسعية له نفس التأثير، على سبيل المثال، يزيد الإنفاق بالعجز الفيدرالي الذي هو ديون، ويمارس هذا ضغطًا هبوطيًا على الدولار بجعله أقل جاذبية للاحتفاظ به، بين عامي 2008 و 2014، أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدل الأموال الفيدرالية بالقرب من الصفر، مما أدى إلى زيادة الائتمان والعرض النقدي، الدولار له دور فريد كعملة احتياطية في العالم؛ حيث يميل المستثمرون إلى شرائه خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة كملاذ آمن. على سبيل المثال، تسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط بين عامي 2014 و2016 في ركود صغير، وتدفق المستثمرون على الدولار مما تسبب في ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 25٪.





من ناحية أخرى، تدير الصين قيمة عملتها اليوان من خلال بنك الشعب الصيني بربطه بشكل فضفاض بالدولار، إلى جانب سلة من العملات الأخرى، وأبقى اليوان في نطاق تداول 2٪ عند حوالي 6.25 يوان لكل دولار، في 11 أغسطس 2015، أذهل البنك أسواق الصرف الأجنبي بالسماح لليوان بالانخفاض إلى 6.3845 يوان لكل دولار.





في 6 يناير 2016 ، خففت أكثر من سيطرتها على اليوان كجزء من الإصلاح الاقتصادي الصيني، ساعدت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اليوان على انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 400 نقطة، في عام 2017 ، انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات. لكن الصين لم تكن في حرب عملات مع الولايات المتحدة. بدلا من ذلك ، كانت تحاول تعويض ارتفاع الدولار، ارتفع اليوان، المرتبط بالدولار، بنسبة 25٪ عندما ارتفع الدولار بين عامي 2014 و 2016، أصبحت صادرات الصين أكثر تكلفة من تلك القادمة من دول غير مرتبطة بالدولار، كان عليها أن تخفض سعر الصرف لتظل قادرة على المنافسة بحلول نهاية العام، مع انخفاض قيمة الدولار، سمحت الصين لليوان بالارتفاع.









من ناحية ثالثة دخلت اليابان ساحة معركة العملات في سبتمبر 2010، وذلك عندما باعت الحكومة اليابانية حيازاتها من عملتها، الين، لأول مرة منذ سنوات، ارتفعت قيمة سعر صرف الين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995، وهدد ذلك الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، كانت قيمة الين الياباني في ارتفاع لأن الحكومات الأجنبية كانت تعتبر العملة اليابانية آمنة نسبيًا.





من ناحية رابعة كان هناك اضطراب كبير في منطقة اليورو تحسبا لمزيد من الانخفاض في قيمة أزمة الديون اليونانية، حيث كان هناك قلق أساسي بشأن الديون الأمريكية غير المستدامة؛ لذلك ابتعدت الحكومات عن الدولار في ذلك الوقت، اتفق معظم المحللين على أن الين سيستمر في الارتفاع، على الرغم من برنامج الحكومة اليونانية، دخل الاتحاد الأوروبي في حروب العملات في عام 2013، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 0.25٪ في 7 نوفمبر 2013، أدى هذا الإجراء إلى دفع سعر تحويل اليورو إلى الدولار إلى 1.3366 دولارًا.





بحلول عام 2015، يمكن لليورو شراء 1.05 دولار فقط، في عام 2016، ضعف اليورو نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت سكان المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، عندما ضعف الدولار في عام 2017، ارتفع اليورو، زادت هذه الحروب من قيمة العملات في البرازيل ودول الأسواق الناشئة الأخرى . ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع العالمية. النفط والنحاس والحديد هي الصادرات الرئيسية لبعض هذه البلدان - عندما ترتفع أسعار هذه السلع، يبدأ الطلب في الانخفاض، مما يتسبب في تباطؤ اقتصادي للبلدان المصدرة، حروب العملات تخفض أسعار الصادرات وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها تجعل الواردات أكثر تكلفة أيضًا. هذا يضر المستهلكين ويزيد من التضخم.









حروب العملات تخلق تضخمًا، لكنها ليست كافية لتؤدي إلى العنف كما ادعى البعض، كان المضاربون على السلع سببًا لأعمال الشغب بسبب الغذاء عام 2008، عندما ضربت الأزمة المالية العالمية أسعار أسواق الأسهم، فر المستثمرون إلى أسواق السلع، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى قياسي بلغ 145 دولارًا للبرميل في يوليو، مما دفع أسعار الغاز إلى 4 دولارات للجالون.





انتشرت فقاعة الأصول هذه إلى أسواق القمح والذهب والعقود الآجلة الأخرى ذات الصلة. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير. من غير المحتمل أن تؤدي حرب العملات القادمة إلى أزمة أسوأ من تلك التي حدثت في عام 2008. ويشير المتخوفون إلى عدة مؤشرات على أن إحداها وشيكة الحدوث، لكن انخفاض الدولار ليس انهيارًا.





يمكن أن ينهار الدولار فقط إذا كان هناك بديل قابل للتطبيق لدوره كعملة احتياطية في العالم، بين العملة الرقمية للبنك المركزي، أو Facebook أو مجموعة من الشركات الخاصة التي تدير عملتها "العالمية" الخاصة بها ، ومبرمجي "cypherpunk" الذين ينشئون عملتهم الخاصة عبر الخوارزميات ، أسئلة حول ماهية المال في الواقع وما هي السياسة النقدية الصحيحة التي يجب أن تكون قد امتد إلى ما وراء "الطريق الحزام" لواشنطن العاصمة إلى رواد الأعمال في blockchain على أمل إعادة اختراع نظام مالي أفضل. بالتأكيد ، بعد الخروج من الأزمة المالية 2008-2009 ومن ثم ضربها في 2020 بالأزمة الاقتصادية اليوم، مع إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات بفضل شبكة الويب العالمية ، وجدت الولايات المتحدة نفسها على مفترق طرق على جبهات عديدة، لا تزال تجد نفسها متأخرة في تقديم الوضوح التنظيمي لشركات التشفير والبلوك تشين، ولا تزال فكرة رحلة الابتكار تترك الولايات المتحدة في وضع حساس مع الصين ودول أخرى فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا الجديدة. أثارت طبيعة المال بحد ذاتها والتى اندلعت فى مبنى الكابيتول هيل.



