العالم الآخر لـ الفراعنة .. أسرار يكشفها متحف التحنيط | شاهد

تحنيط المومياوات، والبعث والخلود عند الفراعنة، جميعها معتقدات آمن بها المصري القديم، أسرار لم تكتشف حتي اليوم، عن تحنيط المومياوات، بطرق احترافية عجز العهد الحديث عن فك طلاسمها.









توابيت وجبانات ومواد ولوحات جنائزية، استخدمها المصري القديم، معتقدا في حياة أخرى يعيشها، جميعها لم يضع العلم لها تفسيرًا لأسرار التحنيط بشكل قاطع.









في إطار ذلك يصطحبكم "صدى البلد" فى جولة سياحية داخل متحف التحنيط، الذي يكشف جزءًا من أسرار التحنيط، بما يحتويه من آثار تستعرض ، معتقدات المصري القديم.









تستطيع زيارة متحف التحنيط على كورنيش النيل شمال معبد الأقصر، ويعد من أهم المتاحف المتخصصة، في تاريخ المتاحف المصرية، ونموذجا فريدًا يستعرض أسرار التحنيط.









يفتح أبوابه أمام الجمهور فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ومن الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، وتتاح تذاكر بأسعار 20 جنيها للمصري و5 جنيهات للطالب المصري، الأجنبي 100 جنيه، الطالب الأجنبي 50 جنيها.









خلال زيارتك للمتحف ستري، كل ما يتعلق بعمليات التحنيط، أبرزها الأدوات المستخدمة ومواد التحنيط، وأواني حفظ الأحشاء، والهة التحنيط والجبانة.









ستشهد خلال جولتك، داخل أروقة المتحف تمائم الحماية، والعديد من التوابيت الجنائزية والأثرية، بالاضافة الى اللوحات الجنائزية.













وما سيدهشك رؤية، المومياوات البشرية والحيوانات أبرزها القطط والتماسيح والأسماك، لتري الاف السنين مرت عليها، ومازالت محتفظة بقوامها.







