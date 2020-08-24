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أخبار العالم

في زيارة تستغرق 24 ساعة.. نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في القدس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقر رئاسة الوزراء في القدس المحتل. 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكي قالت،إن بومبيو سيزور إسرائيل لمدة 24 ساعة ثم سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية.

يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل، وقالت إنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.
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