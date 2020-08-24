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توك شو

ذكرى وفاة أمينة رزق.. بدأت تمثيل في عمر 11 سنة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:34 ص
امينة رزق
امينة رزق
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقرير عن ذكرى رحيل صاحبة أطول مسيرة فنية في السينما العربية، أمينة رزق.

ورحلت النجمة أمينة رزق في مثل هذا اليوم 24 أغسطس عام 2003 إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وذلك بعد صراع استمر شهرين مع المرض.

وولدت في طنطا عام 1910 وأحبت الفن من مشاهدتها السيرك في مولد السيد البدوى، ووقفت على المسرح عام 1922 وهي في الـ11 من عمرها.

وبزغ اسمها في مجال السينما كممثلة قديرة تهز مشاعر الجمهور، لم تتزوج أمينة رزق أبدًا، وكانت تحظى باحترام العاملين في المجال الفني الذين رأوا فيها مثالا للاحتواء والانضباط.
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