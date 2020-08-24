ذكرى وفاة أمينة رزق.. بدأت تمثيل في عمر 11 سنة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقرير عن ذكرى رحيل صاحبة أطول مسيرة فنية في السينما العربية، أمينة رزق.





ورحلت النجمة أمينة رزق في مثل هذا اليوم 24 أغسطس عام 2003 إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وذلك بعد صراع استمر شهرين مع المرض.





وولدت في طنطا عام 1910 وأحبت الفن من مشاهدتها السيرك في مولد السيد البدوى، ووقفت على المسرح عام 1922 وهي في الـ11 من عمرها.



