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الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي غدًا الثلاثاء

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:20 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
 في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف أعلنت الوزارة توزيع (16) طنا من لحوم الأضاحي  غدًا الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء - القاهرة - مرسى مطروح - الغربية - الإسكندرية)، بواقع  (4) طن لمحافظتي  (الإسكندرية – شمال سيناء ) ، و (3) طن لمحافظتي (القاهرة والغربية ) ، و (2) طن لمحافظة ( مرسى مطروح )  وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .

 ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 283 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

  وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالي.
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