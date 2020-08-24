هشام إدريس: زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية لـ الغردقة شهادة ثقة

قال هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن زيارة زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمي ة والوفد المرافق له، لمدينة الغردقة وتفقد العديد من المواقع السياحية والاثرية بالاضافة الى، الوقوف علي التدابير والإجراءات والإجراءات الاحترازية المطبقة به وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، رسالة مهمّة تؤكد على أمان المقصد السياحي المصري وشهادة ثقة فى إجراءاتنا .





وأكد إدريس لـ"صدى البلد" أن جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، للغردقة تؤكد أن مصر ملتزمة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويعقبها توجه وثقة العديد من السائحين بالمقصد السياحي المصري.









وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى استضافة الشخصيات الدولية، نوع من الترويج للمقصد السياحي المصري ، لافتا إلى أن الفترة الراهنة لا تتطلب دعاية مباشرة بلي حملة علاقات عامة على مستوى المسؤولين .





أوضح أن الصحيح العمل على تطوير البيت السياحي من الداخل في ظل الأزمات، بالاضافة الى تطوير الخدمات المقدمة للسائح، مشيرا الى أن عودة السياحة الثقافية، اضافة جديدة لإنعاش القطاع.



