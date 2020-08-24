لتهدئة التوترات في غزة.. إسرائيل تطلب وساطة قطرية

مع استمرار تدهور الوضع بين إسرائيل وغزة، أجرى قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، زيارة إلى قطر برفقة من ضباط أمن آخرين، للمساعدة في تخفيف التوتر القائم.





وفي تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، سافر هليفي إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين مع مسؤولين آخرين من الجيش الإسرائيلي، والشباك، والموساد، ومجلس الأمن القومي، وذلك لإقناع قادة حماس في الخارج بالتدخل لمنع تصعيد عسكري.





وحسب الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يود أن تشارك قطر في الوساطة في المسألة.





وفقًا للصحيفة، قام هليفي بمهمة مماثلة في فبراير الماضي مع رئيس الموساد يوسي كوهين، إذ التقى الثنائي المبعوث القطري لدى قطاع غزة محمد العمادي ومستشار الأمن القومي القطري محمد بن أحمد المسند.



