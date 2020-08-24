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حوادث

عينه اتصفت ومهدد بالعمى.. تفاصيل إصابة مجند في مشاجرة عائلتين بسبب التنمر بالحوامدية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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ندى حمودة – أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ان الشاب المصاب في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية عقب سخرية أحدهم من مريض نفسي أصيب برش خرطوش في العين اليمنى، ما أدى لتصفيتها وتهديده بفقدان البصر بها، وأنه يخضع لجراحة في محاولة لإنقاذ عينه وعصب البصر. 


التحريات أوضحت أن المصاب يدعى "أحمد.ا - مجند عاد لقريته لقضاء أجازة من الخدمة العسكرية"، وتصادف مروره في مكان المشاجرة وليست له علاقة بأي من الطرفين.


وتحولت جلسة صلح بين طرفين في الحوامدية لمشاجرة أطلق خلالها شاب أعيرة نارية أدت لإصابة شاب، تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة من القبض علي ٤ متهمين من الطرفين وبحوزتهم سلاح الجريمة ونقل المصاب للمستشفي.


وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بوقوع مشاجرة واصابة شاب بمدينة الحوامدية، انتقلت علي الفور قوة امنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية وتمكنت من ضبط ٤ متهمين من الطرفين وبحوزة احدهم فرد خرطوش ونقلت سيارة الاسعاف المصاب الي المستشفى بعد اصابته برش خرطوش في العين.


وأشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث الي ان خلافا نشب بين عائلتين في شارع الصحافة بالحوامدية بسبب سخرية احدهما من اصابة شاب من الطرف الاخر بمرض نفسي وتدخل بعض الاهالي للفض والصلح بين الطرفين واثناء عقد جلسة الصلح تطور الامر مرة اخرى ونشبت مشاجرة قام احد الطرفين باخراج سلاح ناري خرطوش واطلاق اعيرة نارية منه اصابت شاب في العين تم نقله الي المستشفي واخضاعه لجراحة عاجلة.


وأحيل المتهمون المضبوطون الي النيابة العامة لتولي التحقيق.

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