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أخبار العالم

الري السودانية تحذر المواطنين من اجتياح فيضانات للخرطوم غدا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:53 م
الري السودانية تحذر
الري السودانية تحذر المواطنين من فيضانات تجتاح الخرطوم غدا
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قسم الخارجي
أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من فيضانات عارمة سوف تجتاح الخرطوم غدا، الثلاثاء. 

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية من أن محطة الخرطوم ستسجل غدا الثلاثاء 17.30 مترا متجاوزة أعلى رقم سجلته في سبتمبر من العام الماضي بـ4 سنتيمترات.

وقالت اللجنة في بيانها اليومي إنها ظلت تتابع موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان.

وأوضحت لجنة الفيضانات أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق أيام 21 و22 و23 أغسطس كان 17 و10 و15 ملم على التوالي مما يؤدي للزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية يوم غد الثلاثاء، ليكون الوارد في حدود 675 مليون متر مكعب.

وكان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي يومي 22 و23 أغسطس 15 و13 ملم على التوالي مما يؤدي أيضا إلى إرتفاع مناسيب أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأودت الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة المستمرة في السودان منذ نحو شهر، بحياة أكثر من 70 شخصا، ودمرت 17063 مسكنا و129 مبنى عاما بشكل كامل؛ بالإضافة إلى تضرر 25556 مسكنا بشكل كبير.
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