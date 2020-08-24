تكليف علي عبد القادر برئاسة قسم إدارة الأعمال بـ تجارة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا رقم 983 لسنة 2020م، بتكليف الدكتور علي أحمد عبدالقادر رئيسًا لقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة.



جدير بالذكر أن الدكتور علي عبد القادر، من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، وحصل عبدالقادر علي درجة الزمالة من إنجلترا عام 2014 م.





وشغل عبد القادر، منصب المستشار الاقتصادي لمحافظة كفر الشيخ عام 2016م، في عهد المحافظ الأسبق، اللواء السيد نصر.





كما عمل بالعديد من الجامعات العربية، منها جامعة الشارقة وكلية المدينة الجامعية بعجمان وله العديد من المؤلفات العلمية والأبحاث المرموقة، في مجال الإدارة في المجلات العلمية الدولية.