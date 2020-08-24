تعرف على تأثير الصيف والحرارة العالية على الإطارات وعلاقته باستهلاك البنزين

تعتبر إطارات السيارة من أهم الأجزاء فيها و التي تمكنها من السير و هي المسؤول الأول عن عملية السلامة و الأمان خلال ركوب السيارة لذلك يجب أن تقوم بفحصها بشكل دوري .





كما نعلم أن الإطارات مصنوعة من المطاط الذي يتأثر بالحرارة و ينكمش مما يعني زيادة الهواء و الضغط داخله لذلك يجب مراجعة ضعط الإطارات مرة أسبوعيا علي الأقل في الصيف .





وفقدان ضغط هواء الإطارات يعرضها للتآكل و التلف بشكل أسرع من الطبيعي و يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود لذلك يجب الإنتباه لضغط الإطارات و الالتزام بكتيب السيارة





ويجب أيضا مراجعة الإطارات ظاهريا و التحقق من عدم وجود تشقق أو قطع او اي اشياء غريبة علي جسم الاطار الخارجي مثل الاشياء المعدنية او الاجسام الصلبة .



