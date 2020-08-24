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سيارات

تعرف على تأثير الصيف والحرارة العالية على الإطارات وعلاقته باستهلاك البنزين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:01 م
عرف على تأثير الصيف
عرف على تأثير الصيف و الحرارة العالية على الإطارات
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اشرف عطية
تعتبر إطاراتالسيارة من أهم الأجزاء فيها و التي تمكنها من السير و هي المسؤول الأول عن عملية السلامة و الأمان خلال ركوب السيارة لذلك يجب أن تقوم بفحصها بشكل دوري . 

كما نعلم أن الإطارات مصنوعة من المطاط الذي يتأثر بالحرارة و ينكمش مما يعني زيادة الهواء و الضغط داخله لذلك يجب مراجعة ضعط الإطارات مرة أسبوعيا علي الأقل في الصيف . 

وفقدان ضغط هواء الإطارات يعرضها للتآكل و التلف بشكل أسرع من الطبيعي و يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود لذلك يجب الإنتباه لضغط الإطارات و الالتزام بكتيب السيارة .

ويجب أيضا مراجعة الإطارات ظاهريا و التحقق من عدم وجود تشقق أو قطع او اي اشياء غريبة علي جسم الاطار الخارجي مثل الاشياء المعدنية او الاجسام الصلبة . 

ويجب علي السائق ان يتوخي الحزر اثناء القيادة و الحفاظ علي الاطارات قدر المستطاع خصوصا علي السرعات العالية و تجنب الوقوع في حفر او الاصطدام بأجسام صلبة بالأطارات لأنها تكون في اضعف حالاتها اثناء السير بسرعات عالية و في درجات حرارة مرتفعة . 
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