الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

يبحث العديد من محبي السيارت و خصوصا السيارت الكبيرة و العائلية ال suv عن افضل و ارخص السيارات المتاحة في هذة الفئة خصوصا و انها تمتاز بالمساحة الكبيرة و ارتفاعها عن الارض .
وفي هذا السياق نطرح عليكم اليوم مواصفات و اسعار ارخص سيارة suv في مصر و هي السيارة جيتور x70s و التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv و هي صينية المنشاء .
السيارة jetour x70 متاحة بصف ثالت للكراسي مما يعني انها بسبع مقاعد و تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 147 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .
جيتور X70
تأتي السيارة jetour x70 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن اهمها الفرامل المانعة للانغلق ABS ، ووتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وايرباج و نظام مراقبة الاطارات .
وتأتي السيارة جيتور x70s بنظام المساعدة عند المنحدرات، وبها كاميرا خلفية و نظام تحزير عن مغادرة الحارة المرورية لتنبية السائق و الوصول لأعلي معدلات الامان .
السيارة جيتور x70s متاحة بنظام البصمة ونظام الكشف عن النقطة العمياء ونظام الدخول لذكي، ونظام مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة و العديد من وسائل الترفية الاخري و تارة مالتي متعددة الوظائف .