الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

يبحث العديد من محبي السيارت و خصوصا السيارت الكبيرة و العائلية ال suv عن افضل و ارخص السيارات المتاحة في هذة الفئة خصوصا و انها تمتاز بالمساحة الكبيرة و ارتفاعها عن الارض .





جيتور x70s و التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv و هي صينية المنشاء . وفي هذا السياق نطرح عليكم اليوم مواصفات و اسعار ارخص سيارة suv في مصر و هي السيارةو التي تنتمي





السيارة jetour x70 متاحة بصف ثالت للكراسي مما يعني انها بسبع مقاعد و تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 147 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .





جيتور X70





تأتي السيارة jetour x70 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن اهمها الفرامل المانعة للانغلق ABS ، ووتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وايرباج و نظام مراقبة الاطارات .





وتأتي السيارة جيتور x70s بنظام المساعدة عند المنحدرات، وبها كاميرا خلفية و نظام تحزير عن مغادرة الحارة المرورية لتنبية السائق و الوصول لأعلي معدلات الامان .





السيارة جيتور x70s متاحة بنظام البصمة ونظام الكشف عن النقطة العمياء ونظام الدخول لذكي، ونظام مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة و العديد من وسائل الترفية الاخري و تارة مالتي متعددة الوظائف .







