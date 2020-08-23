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سيارات

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:02 ص
جيتور x70s
جيتور x70s
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اشرف عطية
يبحث العديد من محبي السيارت و خصوصا السيارت الكبيرة و العائلية ال suv عن افضل و ارخص السيارات المتاحة في هذة الفئة خصوصا و انها تمتاز بالمساحة الكبيرة و ارتفاعها عن الارض . 

وفي هذا السياق نطرح عليكم اليوم مواصفات و اسعار ارخص سيارة suv في مصر و هي السيارة جيتور x70s و التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv و هي صينية المنشاء . 

السيارة jetour x70 متاحة بصف ثالت للكراسي مما يعني انها بسبع مقاعد و تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو  147 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات . 

جيتور X70

تأتي السيارة jetour x70 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن  اهمها الفرامل المانعة للانغلق ABS ، ووتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وايرباج و نظام مراقبة الاطارات .

وتأتي السيارة  جيتور x70s بنظام المساعدة عند المنحدرات، وبها كاميرا خلفية و نظام تحزير عن مغادرة الحارة المرورية لتنبية السائق و الوصول لأعلي معدلات الامان . 

السيارة  جيتور x70s متاحة بنظام البصمة  ونظام الكشف عن النقطة العمياء ونظام الدخول لذكي، ونظام مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة و العديد من وسائل الترفية الاخري و تارة مالتي متعددة الوظائف .


الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور
الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور
الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور
الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور
الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور
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